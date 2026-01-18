Видео
Главная Праздники Лунный календарь покупок на февраль 2026 — когда избегать трат

Лунный календарь покупок на февраль 2026 — когда избегать трат

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 08:02
Лунный календарь покупок на февраль 2026 — благоприятные и неудачные дни для трат
Девушка отмечает дни в календаре. Фото: АІ/Новини.LIVE

Планирование покупок — важное дело, ведь надо выбрать качественный товар и разумно оценить свой бюджет. Как отмечают астрологи, еще важно найти правильное время для расходов. В этом может помочь лунный календарь, поскольку фазы Луны влияют на финансовую энергию.

Новини.LIVE делится лунным календарем покупок на февраль 2026 года, чтобы вы могли планировать расходы с максимальной выгодой.

Читайте также:

Какие дни самые благоприятные для крупных покупок

Если вы планируете приобрести крупную недвижимость, квартиру или автомобиль, выбирайте эти дни: 1, 7 февраля. Именно в это время сделки проходят максимально выгодно, а вероятность непредвиденных трудностей минимальна.

Когда удачное время для любых покупок

Для приобретения бытовой техники, мебели или подарков обратите внимание на: 4, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 27 февраля.

Нейтральные дни — когда в феврале можно делать мелкие траты без риска

Для небольших трат, таких как аксессуары, канцелярия, бытовые мелочи или маленькие подарки, подойдут: 3, 6, 10, 11, 13, 14, 24, 25 февраля. Крупные покупки лучше перенести на более благоприятные даты.

Траты в феврале 2026 — какие дни самые плохие для покупок

Дни, когда финансовые решения могут принести неприятности: 2, 17, 20, 22 февраля. Возможны переплаты, неудачные сделки или техника может быстро выйти из строя.

Какие дни неблагоприятны для приобретения вещей и товаров

5, 18, 26, 28 февраля — время для планирования и подготовки. Подписывать договора, оплачивать крупные покупки или делать серьезные вложения не рекомендуется.

Напомним, ранее мы делились лунным календарем дел на февраль 2026 года, который поможет выбрать самый успешный день для любых начинаний.

февраль советы даты покупки лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
