Головна Свята Місячний календар покупок на лютий 2026 — коли уникати витрат

Місячний календар покупок на лютий 2026 — коли уникати витрат

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 08:02
Місячний календар покупок на лютий 2026 — сприятливі та невдалі дні для витрат
Дівчина відмічає дні у календарі. Фото: АІ/Новини.LIVE

Планування покупок — важлива справа, адже треба обрати якісний товар та розумно оцінити свій бюджет. Як зазначають астрологи, ще важливо знайти правильний час для витрат. У цьому може допомогти місячний календар, оскільки фази Місяця впливають на фінансову енергію. 

Новини.LIVE ділиться місячним календарем покупок на лютий 2026 року, щоб ви могли планувати витрати з максимальною вигодою.

Читайте також:

Які дні найсприятливіші для великих покупок

Якщо ви плануєте придбати велику нерухомість, квартиру або автомобіль, обирайте ці дні: 1, 7 лютого. Саме у цей час угоди проходять максимально вигідно, а ймовірність непередбачених труднощів мінімальна.

Коли вдалий час для будь-яких покупок

Для придбання побутової техніки, меблів або подарунків зверніть увагу на: 4, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 27 лютого.

Нейтральні дні — коли у лютому можна робити дрібні витрати без ризику

Для невеликих витрат, таких як аксесуари, канцелярія, побутові дрібниці або маленькі подарунки, підійдуть: 3, 6, 10, 11, 13, 14, 24, 25 лютого. Великі покупки краще перенести на більш сприятливі дати.

Витрати у лютому 2026 — які дні найгірші для покупок

Дні, коли фінансові рішення можуть принести неприємності: 2, 17, 20, 22 лютого. Можливі переплати, невдалі угоди або техніка може швидко вийти з ладу.

Які дні несприятливі для придбання речей і товарів

5, 18, 26, 28 лютого — час для планування та підготовки. Підписувати договори, оплачувати великі покупки або робити серйозні вкладення не рекомендується.

Нагадаємо, раніше ми ділилися місячним календарем справ на лютий 2026 року, який допоможе обрати найуспішніший день для будь-яких починань.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
