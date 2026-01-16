Місячний календар справ на лютий 2026 — коли та що планувати, сприятливі дні

Місячний календар справ на січень. Колаж: Новини.LIVE

Останній місяць зими 2026 року буде сприятливий для нових починань та важливих рішень. А щоб використати цей час на повну, астрологи радять орієнтуватися на місячний календар, адже фази Місяця впливають на настрій, самопочуття, енергію та навіть успіх у справах.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем справ на лютий 2026 року, щоб ви не упустили дні успіху.

Реклама

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2026 року

Місяць, що зростає — 1 лютого;

— 1 лютого; Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;

— 2 лютого о 00:09 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;

— з 3 по 16 лютого; Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;

— 17 лютого о 14:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;

— з 18 по 28 лютого; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: dreamstime.com

Місячний календар на лютий 2026 — які дні найсприятливіші

Найсприятливіші дні лютого, які принесуть успіх: 1, 6, 7, 8, 19, 27 числа.

У ці дні особливо легко ухвалювати рішення, домовлятися, починати нові проєкти та робити важливі кроки у житті.

Загалом хороші дні: 4, 9, 15, 23 лютого.

Ці дати підходять для повсякденних справ, планування, робочих зустрічей та фінансових питань.

Нейтральні дати останнього місяця зими: 3, 12, 16, 24, 25 лютого.

У нейтральні дні краще не починати нічого глобального. Вони підходять для завершення раніше розпочатих справ, відпочинку, аналізу та внутрішнього перезавантаження.

Дівчина навпроти великого Місяця. Фото: shutterstock.com

Коли несприятливі дні у лютому 2026 року

Найгірші дні лютого, які не підходять для важливих справ та починань: 2, 6, 11, 14, 17, 18, 20, 22 числа.

Саме у ці дні відбуваються зміни місячної енергії. Особливо негативна вона під час повні та молодика. У такі моменти може посилюватися емоційність, зростає ризик імпульсивних рішень, конфліктів і помилок. Будь-які починання можуть даватися важче, ніж зазвичай, а результати — розчаровувати.

Погані дні: 5, 10, 13, 21, 26 лютого.

У ці дати енергія Місяця створює нестабільний фон, який впливає на увагу, працездатність і загальний стан. Астрологи радять уникати серйозних переговорів, великих покупок та різких змін. Краще присвятити час рутинним справам або відпочинку.

Місячний календар справ на січень. Колаж: Новини.LIVE

Місячний календар справ на лютий 2026 — які дні сприятливі за різними сферами

Обирайте ці найсприятливіші дні для:

будь-яких починань: 1, 6, 7, 15, 19, 27 лютого.

1, 6, 7, 15, 19, 27 лютого. будь-яких фінансових справ та роботи: 1, 6, 7, 8, 9, 15, 27 лютого.

1, 6, 7, 8, 9, 15, 27 лютого. поїздок та подорожей: 1, 3, 4, 8, 9, 19, 25, 28 лютого.

1, 3, 4, 8, 9, 19, 25, 28 лютого. відпочинку: 3, 4, 8, 9, 13, 25, 27, 28 лютого.

3, 4, 8, 9, 13, 25, 27, 28 лютого. домашніх справ: 3, 6, 8, 17, 27 лютого.

3, 6, 8, 17, 27 лютого. творчості, навчання та спорту: 1, 4, 6, 7, 16, 19, 23 лютого.

1, 4, 6, 7, 16, 19, 23 лютого. побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 4, 7, 8, 9, 12, 24 лютого.

4, 7, 8, 9, 12, 24 лютого. походу до лікаря, косметичних процедур: 8, 9, 12 лютого.

Раніше ми ділилися місячним календарем весіль на 2026 рік, який підкаже найсприятливішу дату для однієї з найважливіших подій у житті.