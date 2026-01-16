Лунный календарь дел на февраль 2026 — когда и что планировать, благоприятные дни

Лунный календарь дел на январь. Коллаж: Новини.LIVE

Последний месяц зимы 2026 года будет благоприятен для новых начинаний и важных решений. А чтобы использовать это время на полную, астрологи советуют ориентироваться на лунный календарь, ведь фазы Луны влияют на настроение, самочувствие, энергию и даже успех в делах.

Новини.LIVE делится лунным календарем дел на февраль 2026 года, чтобы вы не упустили дни успеха.

Фазы Луны в феврале 2026 года

Растущая Луна — 1 февраля;

— 1 февраля; Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;

— 2 февраля в 00:09 по Киеву; Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;

— с 3 по 16 февраля; Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;

— 17 февраля в 14:01 по Киеву; Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;

— с 18 по 28 февраля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: dreamstime.com

Лунный календарь на февраль 2026 — какие дни самые благоприятные

Самые благоприятные дни февраля, которые принесут успех: 1, 6, 7, 8, 19, 27 числа.

В эти дни особенно легко принимать решения, договариваться, начинать новые проекты и делать важные шаги в жизни.

В целом хорошие дни: 4, 9, 15, 23 февраля.

Эти даты подходят для повседневных дел, планирования, рабочих встреч и финансовых вопросов.

Нейтральные даты последнего месяца зимы: 3, 12, 16, 24, 25 февраля.

В нейтральные дни лучше не начинать ничего глобального. Они подходят для завершения ранее начатых дел, отдыха, анализа и внутренней перезагрузки.

Девушка напротив большой Луны. Фото: shutterstock.com

Когда неблагоприятные дни в феврале 2026 года

Худшие дни февраля, которые не подходят для важных дел и начинаний: 2, 6, 11, 14, 17, 18, 20, 22 числа.

Именно в эти дни происходят изменения лунной энергии. Особенно негативная она во время полнолуния и новолуния. В такие моменты может усиливаться эмоциональность, возрастает риск импульсивных решений, конфликтов и ошибок. Любые начинания могут даваться труднее, чем обычно, а результаты — разочаровывать.

Плохие дни: 5, 10, 13, 21, 26 февраля.

В эти даты энергия Луны создает нестабильный фон, который влияет на внимание, работоспособность и общее состояние. Астрологи советуют избегать серьезных переговоров, крупных покупок и резких перемен. Лучше посвятить время рутинным делам или отдыху.

Лунный календарь дел на февраль 2026 — какие дни благоприятны по разным сферам

Выбирайте эти самые благоприятные дни для:

любых начинаний: 1, 6, 7, 15, 19, 27 февраля.

1, 6, 7, 15, 19, 27 февраля. любых финансовых дел и работы: 1, 6, 7, 8, 9, 15, 27 февраля.

1, 6, 7, 8, 9, 15, 27 февраля. поездок и путешествий: 1, 3, 4, 8, 9, 19, 25, 28 февраля.

1, 3, 4, 8, 9, 19, 25, 28 февраля. отдыха: 3, 4, 8, 9, 13, 25, 27, 28 февраля.

3, 4, 8, 9, 13, 25, 27, 28 февраля. домашних дел: 3, 6, 8, 17, 27 февраля.

3, 6, 8, 17, 27 февраля. творчества, учебы и спорта: 1, 4, 6, 7, 16, 19, 23 февраля.

1, 4, 6, 7, 16, 19, 23 февраля. свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 4, 7, 8, 9, 12, 24 февраля.

4, 7, 8, 9, 12, 24 февраля. похода к врачу, косметических процедур: 8, 9, 12 февраля.

Ранее мы делились лунным календарем свадеб на 2026 год, который подскажет самую благоприятную дату для одного из самых важных событий в жизни.