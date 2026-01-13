Какие знаки Зодиака входят в эру уверенности и силы в 2026 году — гороскоп

Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Планеты формируют редкие астрологические аспекты в 2026 году. Кому-то они несут вызовы, а кому-то — новые возможности. Но для шести знаков Зодиака это будет время, когда страхи, сомнения и ограничения останутся в прошлом. Зато начнется новый жизненный этап, который откроет большую внутреннюю силу.

Новини.LIVE со ссылкой на TOI рассказывает, кого из представителей зодиакального круга 2026 год укрепит и подарит уверенность.

