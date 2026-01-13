Какие знаки Зодиака будет сопровождать удача до конца недели, 12-18 января 2026

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В период с 12 по 18 января энергия Черной Луны Лилит и Плутона в Водолее дарит трем знакам Зодиака особую удачу во всех сферах жизни. Это будет то время, когда нельзя сдерживать свои желания, а нужно действовать смело.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака будут настоящими баловнями судьбы до конца недели.

Овен

С самого начала недели вы получите новую волну энергии и вдохновения. Ожидайте неожиданные знакомства, новые идеи и шансы. Лилит и Плутон усилят ваше стремление жить по собственным правилам, выбирать свой путь и не оглядываться на мнение окружающих. Главное верить в свои силы и способности.

Телец

Эта неделя подарит вам шанс воплотить мечты в жизнь или завершить старое дело. На работе возможны приятные события, связанные с деньгами или новыми условиями. В личной жизни появится шанс поставить точку в старой истории или, наоборот, дать ей новое развитие. Но вам необходимо наконец перейти от планов к действиям.

Рак

Период задержек, сомнений и ощущения застоя заканчивается. На этой неделе вы почувствуете особую уверенность. А уже к 18 января вы увидите результаты того, над чем долго работали. Астрологи предупреждают, события могут развиваться слишком быстро, поэтому вам важно не терять равновесие и доверять собственным решениям.

