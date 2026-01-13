Видео
Главная Праздники Эти знаки Зодиака будут на волне безумной удачи до конца недели

Эти знаки Зодиака будут на волне безумной удачи до конца недели

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 04:29
Какие знаки Зодиака будет сопровождать удача до конца недели, 12-18 января 2026
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В период с 12 по 18 января энергия Черной Луны Лилит и Плутона в Водолее дарит трем знакам Зодиака особую удачу во всех сферах жизни. Это будет то время, когда нельзя сдерживать свои желания, а нужно действовать смело.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака будут настоящими баловнями судьбы до конца недели.

Овен

С самого начала недели вы получите новую волну энергии и вдохновения. Ожидайте неожиданные знакомства, новые идеи и шансы. Лилит и Плутон усилят ваше стремление жить по собственным правилам, выбирать свой путь и не оглядываться на мнение окружающих. Главное верить в свои силы и способности.

Телец

Эта неделя подарит вам шанс воплотить мечты в жизнь или завершить старое дело. На работе возможны приятные события, связанные с деньгами или новыми условиями. В личной жизни появится шанс поставить точку в старой истории или, наоборот, дать ей новое развитие. Но вам необходимо наконец перейти от планов к действиям.

Рак

Период задержек, сомнений и ощущения застоя заканчивается. На этой неделе вы почувствуете особую уверенность. А уже к 18 января вы увидите результаты того, над чем долго работали. Астрологи предупреждают, события могут развиваться слишком быстро, поэтому вам важно не терять равновесие и доверять собственным решениям.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
