Ці знаки Зодіаку будуть на хвилі шаленої удачі до кінця тижня

Ці знаки Зодіаку будуть на хвилі шаленої удачі до кінця тижня

Дата публікації: 13 січня 2026 04:29
Які знаки Зодіаку супроводжуватиме удача до кінця тижня, 12-18 січня 2026
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У період з 12 по 18 січня енергія Чорного Місяця Ліліт та Плутона у Водолії дарує трьом знакам Зодіаку особливу удачу в усіх сферах життя. Це буде той час, коли не можна стримувати свої бажання, а потрібно діяти сміливо.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку будуть справжніми улюбленцями долі до кінця тижня.

Читайте також:
Овен

З самого початку тижня ви отримаєте нову хвилю енергії та натхнення. Очікуйте на несподівані знайомства, нові ідеї та шанси. Ліліт та Плутон підсилять ваше прагнення жити за власними правилами, обирати свій шлях і не озиратися на думки оточення. Головне вірити у свої сили та здібності.

Телець

Цей тиждень подарує вам шанс втілити мрії у життя або завершити стару справу. На роботі можливі приємні події, пов'язані з грошима або новими умовами. В особистому житті з'явиться шанс поставити крапку у старій історії або, навпаки, дати їй новий розвиток. Але вам необхідно нарешті перейти від планів до дій.

Рак

Період затримок, сумнівів і відчуття застою закінчується. На цьому тижні ви відчуєте особливу впевненість. А вже до 18 січня ви побачите результати того, над чим довго працювали. Астрологи попереджають, події можуть розвиватися надто швидко, тож вам важливо не втрачати рівновагу й довіряти власним рішенням.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Хто зі знаків Зодіаку вийде зі складного періоду та розправить крила у січні.

Які знаки Зодіаку досягнуть небувалих висот у кар'єрі 2026 року.

Хто зі знаків Зодіаку знайде дружбу на все життя у 2026 році.

Які знаки Зодіаку переживуть доленосні зміни у коханні в 2026 році.

Кого 2026 рік підштовхне до фінансового успіху.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
