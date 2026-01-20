Видео
Україна
Видео

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2026 — даты красоты

Дата публикации 20 января 2026 08:02
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2026 — удачные и неудачные дни
Девушка красит волосы у парикмахера. Фото: istockphoto.com

В феврале, когда праздники уже позади, а до теплых дней еще далеко, хочется принести в жизнь немного радости. Изменение цвета волос, ламинирование, завивка могут стать тем самым изменением, которое вернет настроение и уверенность. А чтобы все "перевоплощения" прошли удачно, стоит воспользоваться лунным календарем окрашивания волос.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на февраль 2026 года, который подскажет лучшие даты для изменения цвета волос.

Читайте также:

Фазы Луны в феврале 2026 года

  • Растущая Луна — 1 февраля;
  • Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;
  • Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Как ухаживать за волосами в феврале по фазам Луны

  • Растущая Луна

Эта фаза Луны идеально подходит для питательных и восстанавливающих процедур. Заметный эффект будут иметь: маски, масла, ампульный уход, средства для блеска и объема.

  • Полнолуние

Несколько дней до полнолуния, само полнолуние и несколько дней после опасны для радикальных и агрессивных процедур: горячая укладка, химическая завивка, окрашивание и т.д. Лучше выбрать мягкое увлажнение и спокойный уход.

  • Убывающий месяц

В этот период хорошо работают скрабы для кожи головы, детокс-уход, средства против выпадения и маски для корней и длины. Окрашивание в этот период подойдет тем, кто хочет менее яркий, сдержанный оттенок или хочет, чтобы цвет смывался постепенно.

  • Новолуние

Любые радикальные процедуры лучше отложить. Волосы особенно чувствительны. Рекомендуется деликатный уход: мягкие шампуни, легкие кондиционеры, минимум укладки и внешнего воздействия.

 

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в феврале 2026 года
Девушка красит волосы у парикмахера. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в феврале 2026 года

Самые лучшие дни для окрашивания волос: 8, 9, 15, 22, 28 февраля.

Нейтральные дни: 1, 5, 10, 11, 20, 25, 26 февраля.

Благоприятные даты для ламинирования и завивки: 4, 12, 19 февраля.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2026 — какие даты неблагоприятны

Худшие даты для окрашивания волос: 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27 февраля.

Также делимся другими лунными календарями на февраль 2026 года

Когда можно стричь волосы, чтобы росли блестящими и здоровыми.

Какие дни будут самыми удачными для важных дел и новых начинаний.

Когда будут лучшие дни для крупных покупок.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
