Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2026 — удачные и неудачные дни

В феврале, когда праздники уже позади, а до теплых дней еще далеко, хочется принести в жизнь немного радости. Изменение цвета волос, ламинирование, завивка могут стать тем самым изменением, которое вернет настроение и уверенность. А чтобы все "перевоплощения" прошли удачно, стоит воспользоваться лунным календарем окрашивания волос.
лунным календарем окрашивания волос на февраль 2026 года, который подскажет лучшие даты для изменения цвета волос.
Фазы Луны в феврале 2026 года
- Растущая Луна — 1 февраля;
- Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;
- Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;
- Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Как ухаживать за волосами в феврале по фазам Луны
- Растущая Луна
Эта фаза Луны идеально подходит для питательных и восстанавливающих процедур. Заметный эффект будут иметь: маски, масла, ампульный уход, средства для блеска и объема.
- Полнолуние
Несколько дней до полнолуния, само полнолуние и несколько дней после опасны для радикальных и агрессивных процедур: горячая укладка, химическая завивка, окрашивание и т.д. Лучше выбрать мягкое увлажнение и спокойный уход.
- Убывающий месяц
В этот период хорошо работают скрабы для кожи головы, детокс-уход, средства против выпадения и маски для корней и длины. Окрашивание в этот период подойдет тем, кто хочет менее яркий, сдержанный оттенок или хочет, чтобы цвет смывался постепенно.
- Новолуние
Любые радикальные процедуры лучше отложить. Волосы особенно чувствительны. Рекомендуется деликатный уход: мягкие шампуни, легкие кондиционеры, минимум укладки и внешнего воздействия.
Какие дни благоприятны для окрашивания волос в феврале 2026 года
Самые лучшие дни для окрашивания волос: 8, 9, 15, 22, 28 февраля.
Нейтральные дни: 1, 5, 10, 11, 20, 25, 26 февраля.
Благоприятные даты для ламинирования и завивки: 4, 12, 19 февраля.
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2026 — какие даты неблагоприятны
Худшие даты для окрашивания волос: 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27 февраля.
