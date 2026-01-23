Місячний календар манікюру на лютий 2026 — коли можна стригти і фарбувати нігті

Дівчина робить манікюр у майстра. Фото: freepik.com

Лютий — це той місяць, коли у буденність хочеться додати трохи радості. А ще саме у цей час ми зустрічаємо День закоханих, коли хочеться виглядати бездоганно для другої половинки. Гарний манікюр давно став важливою деталлю образу. А щоб ваші нігтики виглядали бездоганно та додавали впевненості, варто обирати не лише дизайн, а й правильний день для процедури.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем манікюру на лютий 2026, яки підкаже вам найсприятливіші дати для манікюру та домашнього догляду за нігтями.

Фази Місяця у лютому 2026 року

Місяць, що зростає — 1 лютого;

— 1 лютого; Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;

— 2 лютого о 00:09 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;

— з 3 по 16 лютого; Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;

— 17 лютого о 14:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;

— з 18 по 28 лютого; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: wallpaperflare.com

Найкращі дні для манікюру у лютому 2026 за місячним календарем

Найвдаліші дні для манікюру: 1, 28 лютого. Як зазначають астрологи, у ці дати манікюр буде особливо акуратним і довговічним. Форма добре триматиметься, а покриття радуватиме стійкістю.

Сприятливі дні для догляду за нігтями: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 лютого. Ці дні підходять для класичного та апаратного манікюру, нарощування, дизайну нігтів і догляду за кутикулою. Процедури проходитимуть комфортно, а нігті після них виглядатимуть доглянутими та міцними.

Нейтральні дні для манікюру: 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27 лютого. У ці дати манікюр можна робити без побоювань, однак "вау-ефекту" чекати не варто.

Дівчина робить манікюр у майстра. Фото: freepik.com

Коли несприятливі дні для манікюру у лютому 2026

У лютому буде лише один поганий день для манікюру: 17 лютого. Манікюр може виявитися недовговічним, а самі нігті — більш чутливими до пошкоджень, ламкості та пересушування.

