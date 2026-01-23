Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь маникюра на февраль 2026 — когда идти к мастеру

Лунный календарь маникюра на февраль 2026 — когда идти к мастеру

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 08:02
Лунный календарь маникюра на февраль 2026 — когда можно стричь и красить ногти
Девушка делает маникюр у мастера. Фото: freepik.com

Февраль — это тот месяц, когда в обыденность хочется добавить немного радости. А еще именно в это время мы встречаем День влюбленных, когда хочется выглядеть безупречно для второй половинки. Красивый маникюр давно стал важной деталью образа. А чтобы ваши ноготки выглядели безупречно и добавляли уверенности, стоит выбирать не только дизайн, но и правильный день для процедуры.

Новини.LIVE делится лунным календарем маникюра на февраль 2026, который подскажет вам самые благоприятные даты для маникюра и домашнего ухода за ногтями.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в феврале 2026 года

  • Растущая Луна — 1 февраля;
  • Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;
  • Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2026 года
Разные фазы Луны. Фото: wallpaperflare.com

Лучшие дни для маникюра в феврале 2026 года по лунному календарю

Самые удачные дни для маникюра: 1, 28 февраля. Как отмечают астрологи, в эти даты маникюр будет особенно аккуратным и долговечным. Форма будет хорошо держаться, а покрытие будет радовать стойкостью.

Благоприятные дни для ухода за ногтями: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 февраля. Эти дни подходят для классического и аппаратного маникюра, наращивания, дизайна ногтей и ухода за кутикулой. Процедуры будут проходить комфортно, а ногти после них будут выглядеть ухоженными и крепкими.

Нейтральные дни для маникюра: 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27 февраля. В эти даты маникюр можно делать без опасений, однако "вау-эффекта" ждать не стоит.

 

Лучшие дни для маникюра в феврале 2026 года по лунному календарю
Девушка делает маникюр у мастера. Фото: freepik.com

Когда неблагоприятные дни для маникюра в феврале 2026 года

В феврале будет только один плохой день для маникюра: 17 февраля. Маникюр может оказаться недолговечным, а сами ногти — более чувствительными к повреждениям, ломкости и пересушиванию.

Также делимся другими лунными календарями на февраль 2026 года

В какие даты можно стричь волосы, чтобы росли здоровыми.

Когда можно красить волосы в феврале, чтобы цвет был насыщенным, а волосы блестящими.

Какие дни будут самыми удачными для важных дел, решений и новых начинаний.

В какие дни февраля можно делать крупные покупки.

маникюр февраль советы лунный календарь ногти
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации