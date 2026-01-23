Лунный календарь маникюра на февраль 2026 — когда можно стричь и красить ногти

Девушка делает маникюр у мастера. Фото: freepik.com

Февраль — это тот месяц, когда в обыденность хочется добавить немного радости. А еще именно в это время мы встречаем День влюбленных, когда хочется выглядеть безупречно для второй половинки. Красивый маникюр давно стал важной деталью образа. А чтобы ваши ноготки выглядели безупречно и добавляли уверенности, стоит выбирать не только дизайн, но и правильный день для процедуры.

Новини.LIVE делится лунным календарем маникюра на февраль 2026, который подскажет вам самые благоприятные даты для маникюра и домашнего ухода за ногтями.

Фазы Луны в феврале 2026 года

Растущая Луна — 1 февраля;

— 1 февраля; Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;

— 2 февраля в 00:09 по Киеву; Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;

— с 3 по 16 февраля; Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;

— 17 февраля в 14:01 по Киеву; Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;

— с 18 по 28 февраля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: wallpaperflare.com

Лучшие дни для маникюра в феврале 2026 года по лунному календарю

Самые удачные дни для маникюра: 1, 28 февраля. Как отмечают астрологи, в эти даты маникюр будет особенно аккуратным и долговечным. Форма будет хорошо держаться, а покрытие будет радовать стойкостью.

Благоприятные дни для ухода за ногтями: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 февраля. Эти дни подходят для классического и аппаратного маникюра, наращивания, дизайна ногтей и ухода за кутикулой. Процедуры будут проходить комфортно, а ногти после них будут выглядеть ухоженными и крепкими.

Нейтральные дни для маникюра: 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27 февраля. В эти даты маникюр можно делать без опасений, однако "вау-эффекта" ждать не стоит.

Девушка делает маникюр у мастера. Фото: freepik.com

Когда неблагоприятные дни для маникюра в феврале 2026 года

В феврале будет только один плохой день для маникюра: 17 февраля. Маникюр может оказаться недолговечным, а сами ногти — более чувствительными к повреждениям, ломкости и пересушиванию.

