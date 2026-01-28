Лунный календарь здоровья и красоты на февраль 2026 — когда позаботиться о себе

Лунный календарь на февраль 2026 — главные дни здоровья и красоты
После января наполненного праздниками, заботами и изнурительными морозными днями, февраль становится идеальным временем, чтобы позаботиться о своем здоровье и красоте. А чтобы получить максимальный эффект от любых процедур, стоит синхронизировать уход с лунными ритмами. В этом вам, безусловно, поможет лунный календарь. Он подскажет, когда забота о себе будет наиболее эффективной.
Новини.LIVE делится советами астрологов на каждый день февраля 2026, когда лучшее время для массажа, косметических процедур, ухода за кожей и полноценного восстановления.
Фазы Луны в феврале 2026 года
- Растущая Луна — 1 февраля;
- Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;
- Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;
- Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;
- Солнечное затмение — 17 февраля в Водолее в 14:12 по киевскому времени;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь здоровья, ухода и красоты на февраль 2026 года
- 1 февраля — Луна растет, переход из Рака во Льва
Благоприятный день для восстанавливающих процедур: лечебного массажа, ухода за телом, питательных масок.
- 2 февраля — Полнолуние во Льве
Чрезвычайно чувствительный день. Лучше ограничиться легким домашним уходом, увлажнением, без агрессивных процедур и экспериментов.
- 3 февраля — убывающая Луна, переход из Льва в Деву
Подходит для очищения кожи, легких косметических процедур, детокса, завершения курсов ухода.
- 4 февраля — убывающая Луна в Деве
Удачный день для пилингов, скрабов, очищающих масок, процедур для выравнивания тона кожи.
- 5 февраля — убывающая Луна, переход из Девы в Весы
Хорошо делать массаж, процедуры для снятия напряжения, ухаживать за лицом.
- 6 февраля — убывающая Луна в Весах
Благоприятный день для процедур против отеков, лимфодренажа, ухода за кожей.
- 7 февраля — убывающая Луна, переход из Весов в Скорпион
Чрезвычайно благоприятный день для депиляции, лазера, удаления нежелательных волос, массажа ног, ухода за телом.
- 8 февраля — убывающая Луна в Скорпионе
День очищения, но без агрессивных пилингов. Можно делать маски для очищения пор.
- 9 февраля — убывающая Луна в Скорпионе
Благоприятный день для массажа, косметических процедур и удаления нежелательных волос.
- 10 февраля — убывающая Луна, переход из Скорпиона в Стрельца
Лучше выбирать простой уход, без сложных косметических вмешательств.
- 11 февраля — убывающая Луна в Стрельце
Подойдет общий уход за телом, мягкие маски, расслабляющий массаж, ванночки для ног.
- 12 февраля — убывающая Луна, переход из Стрельца в Козерога
Удачный день для глубокого очищения, тонизирования, ухода за кожей тела и лица.
- 13 февраля — убывающая Луна в Козероге
Хорошо делать процедуры для укрепления ногтей, волос, ухаживать за сухой кожей.
- 14 февраля — убывающая Луна в Козероге
Благоприятный день для выравнивания тона кожи, ухода за кожей рук и ног.
- 15 февраля — убывающая Луна, переход из Козерога в Водолея
Хорошее время для очищающих процедур, повседневного ухода.
- 16 февраля — убывающая Луна в Водолее
Лучше ограничиться легким уходом, без серьезных косметических вмешательств.
- 17 февраля — Новолуние, переход из Водолея в Рыбы
День отдыха и планирования. Процедуры — минимальные, акцент на восстановление.
- 18 февраля — растущая Луна в Рыбах
Отличный день для питательных масок, увлажнения, мягкого релакс-массажа.
- 19 февраля — растущая Луна, переход из Рыб в Овна
Подходит для массажа, тонизирующих процедур, процедур, восстанавливающих энергию.
- 20 февраля — растущая Луна в Овне
Благоприятный день для массажа, ухода за телом, питательных кремов и масел.
- 21 февраля — растущая Луна в Овне
День энергии. Благоприятен для любых процедур красоты и общего ухода за телом.
- 22 февраля — растущая Луна, переход из Овна в Тельца
Усиливается эффект от масок, обертываний, процедур для кожи.
- 23 февраля — растущая Луна в Тельце
Один из лучших дней для косметических процедур, ухода за телом и кожей.
- 24 февраля — растущая Луна, переход из Тельца в Близнецы
Подойдет мягкий массаж, уход за лицом, легкие косметические процедуры.
- 25 февраля — растущая Луна в Близнецах
Хороший день для легкого массажа лица, ухода за кожей рук.
- 26 февраля — растущая Луна, переход из Близнецов в Рака
Благоприятен для глубокого питания кожи, массажа, домашних SPA-процедур.
- 27 февраля — растущая Луна в Раке
Идеальный день для релакс-массажа, снятия напряжения, процедур для увлажнения кожи.
- 28 февраля — растущая Луна, переход из Рака во Льва
Хорошо делать питательные маски, массаж, процедуры для поднятия тонуса и настроения.
