Лунный календарь здоровья и красоты на февраль 2026 — когда позаботиться о себе

После января наполненного праздниками, заботами и изнурительными морозными днями, февраль становится идеальным временем, чтобы позаботиться о своем здоровье и красоте. А чтобы получить максимальный эффект от любых процедур, стоит синхронизировать уход с лунными ритмами. В этом вам, безусловно, поможет лунный календарь. Он подскажет, когда забота о себе будет наиболее эффективной.

Новини.LIVE делится советами астрологов на каждый день февраля 2026, когда лучшее время для массажа, косметических процедур, ухода за кожей и полноценного восстановления.

Фазы Луны в феврале 2026 года

Растущая Луна — 1 февраля;

— 1 февраля; Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;

— 2 февраля в 00:09 по Киеву; Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;

— с 3 по 16 февраля; Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;

— 17 февраля в 14:01 по Киеву; Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;

— с 18 по 28 февраля; Солнечное затмение — 17 февраля в Водолее в 14:12 по киевскому времени;

— 17 февраля в Водолее в 14:12 по киевскому времени; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь здоровья, ухода и красоты на февраль 2026 года

1 февраля — Луна растет, переход из Рака во Льва

Благоприятный день для восстанавливающих процедур: лечебного массажа, ухода за телом, питательных масок.

2 февраля — Полнолуние во Льве

Чрезвычайно чувствительный день. Лучше ограничиться легким домашним уходом, увлажнением, без агрессивных процедур и экспериментов.

3 февраля — убывающая Луна, переход из Льва в Деву

Подходит для очищения кожи, легких косметических процедур, детокса, завершения курсов ухода.

4 февраля — убывающая Луна в Деве

Удачный день для пилингов, скрабов, очищающих масок, процедур для выравнивания тона кожи.

5 февраля — убывающая Луна, переход из Девы в Весы

Хорошо делать массаж, процедуры для снятия напряжения, ухаживать за лицом.

6 февраля — убывающая Луна в Весах

Благоприятный день для процедур против отеков, лимфодренажа, ухода за кожей.

7 февраля — убывающая Луна, переход из Весов в Скорпион

Чрезвычайно благоприятный день для депиляции, лазера, удаления нежелательных волос, массажа ног, ухода за телом.

8 февраля — убывающая Луна в Скорпионе

День очищения, но без агрессивных пилингов. Можно делать маски для очищения пор.

9 февраля — убывающая Луна в Скорпионе

Благоприятный день для массажа, косметических процедур и удаления нежелательных волос.

10 февраля — убывающая Луна, переход из Скорпиона в Стрельца

Лучше выбирать простой уход, без сложных косметических вмешательств.

11 февраля — убывающая Луна в Стрельце

Подойдет общий уход за телом, мягкие маски, расслабляющий массаж, ванночки для ног.

12 февраля — убывающая Луна, переход из Стрельца в Козерога

Удачный день для глубокого очищения, тонизирования, ухода за кожей тела и лица.

13 февраля — убывающая Луна в Козероге

Хорошо делать процедуры для укрепления ногтей, волос, ухаживать за сухой кожей.

14 февраля — убывающая Луна в Козероге

Благоприятный день для выравнивания тона кожи, ухода за кожей рук и ног.

15 февраля — убывающая Луна, переход из Козерога в Водолея

Хорошее время для очищающих процедур, повседневного ухода.

16 февраля — убывающая Луна в Водолее

Лучше ограничиться легким уходом, без серьезных косметических вмешательств.

17 февраля — Новолуние, переход из Водолея в Рыбы

День отдыха и планирования. Процедуры — минимальные, акцент на восстановление.

18 февраля — растущая Луна в Рыбах

Отличный день для питательных масок, увлажнения, мягкого релакс-массажа.

19 февраля — растущая Луна, переход из Рыб в Овна

Подходит для массажа, тонизирующих процедур, процедур, восстанавливающих энергию.

20 февраля — растущая Луна в Овне

Благоприятный день для массажа, ухода за телом, питательных кремов и масел.

21 февраля — растущая Луна в Овне

День энергии. Благоприятен для любых процедур красоты и общего ухода за телом.

22 февраля — растущая Луна, переход из Овна в Тельца

Усиливается эффект от масок, обертываний, процедур для кожи.

23 февраля — растущая Луна в Тельце

Один из лучших дней для косметических процедур, ухода за телом и кожей.

24 февраля — растущая Луна, переход из Тельца в Близнецы

Подойдет мягкий массаж, уход за лицом, легкие косметические процедуры.

25 февраля — растущая Луна в Близнецах

Хороший день для легкого массажа лица, ухода за кожей рук.

26 февраля — растущая Луна, переход из Близнецов в Рака

Благоприятен для глубокого питания кожи, массажа, домашних SPA-процедур.

27 февраля — растущая Луна в Раке

Идеальный день для релакс-массажа, снятия напряжения, процедур для увлажнения кожи.

28 февраля — растущая Луна, переход из Рака во Льва

Хорошо делать питательные маски, массаж, процедуры для поднятия тонуса и настроения.

