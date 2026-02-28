Місячний календар покупок на березень 2026 — сприятливі та невдалі дні для витрат

Місячний календар на березень 2026 — коли ходити за покупками
Початок весни у нас завжди асоціюється з оновленням. Хочеться змінити гардероб, порадувати себе маленькими дрібничками, освіжити інтер'єр або нарешті придбати техніку, про яку давно мріяли. А щоб покупки приносили радість і служили довго, варто враховувати енергетику місячних циклів.
Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем покупок на березень 2026 року, який допоможе вам запланувати витрати та великі покупки.
Фази Місяця у березні 2026 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;
- Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;
- Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.
Які дні найсприятливіші для великих покупок у березні 2026
Найкращий час для великих покупок: 22, 23, 25, 27, 28 березня.
Це найсильніші дати місяця, коли можна робити великі інвестиції, укладати угоди щодо купівлі-продажу майна або транспортних засобів. Можна купувати дорогу техніку та вкладати гроші у ремонт.
Вдалий час для шопінгу: 1, 3, 5, 6, 13, 14, 20, 21, 29, 30 березня.
Дні сприятливі для оновлення гардероба, покупки гаджетів, меблів. Витрати принесуть задоволення, а речі прослужать довго.
Гарний час для повсякденних витрат: 2, 12, 24, 26, 31 березня.
Цей період в цілому нейтральний. Він підходить для побутових дрібниць і поточних потреб. Але серйозні покупки робити не варто.
Витрати у березні 2026 — які дні найгірші для покупок
Дати, які несуть серйозний ризик: 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 березня.
У ці дні місяця існує велика ймовірність купити речі, які мають брак, зіткнутися з обманом, затримками в оформленні документів або помилками в договорах.
Найнебезпечніші дати місяця для покупок: 7, 15, 18, 19 березня. Будь-які фінансові операції в цей час можуть призвести до серйозних втрат.
Також ділимося іншими місячними календарями на березень, які допоможуть спланувати справи та догляд за собою
У які дати планувати важливі справи, поїздки, побачення та похід до лікаря.
Коли можна робити манікюр та доглядати за нігтиками.
Які дати сприятливі для фарбування волосся.
У які дати планувати похід до перукаря, щоб волосся було здоровим та блискучим.
Читайте Новини.LIVE!