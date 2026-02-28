Місячний календар покупок на березень 2026 — сприятливі та невдалі дні для витрат

Місячний календар покупок на березень 2026. Колаж: Новини.LIVE

Початок весни у нас завжди асоціюється з оновленням. Хочеться змінити гардероб, порадувати себе маленькими дрібничками, освіжити інтер'єр або нарешті придбати техніку, про яку давно мріяли. А щоб покупки приносили радість і служили довго, варто враховувати енергетику місячних циклів.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем покупок на березень 2026 року, який допоможе вам запланувати витрати та великі покупки.

Фази Місяця у березні 2026 року

Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;

— з 1 по 2 березня; Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;

— 3 березня о 13:37 за Києвом; Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;

— з 4 по 18 березня; Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;

— 19 березня о 03:23 за Києвом; Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;

— з 20 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні найсприятливіші для великих покупок у березні 2026

Найкращий час для великих покупок: 22, 23, 25, 27, 28 березня.

Це найсильніші дати місяця, коли можна робити великі інвестиції, укладати угоди щодо купівлі-продажу майна або транспортних засобів. Можна купувати дорогу техніку та вкладати гроші у ремонт.

Вдалий час для шопінгу: 1, 3, 5, 6, 13, 14, 20, 21, 29, 30 березня.

Дні сприятливі для оновлення гардероба, покупки гаджетів, меблів. Витрати принесуть задоволення, а речі прослужать довго.

Гарний час для повсякденних витрат: 2, 12, 24, 26, 31 березня.

Цей період в цілому нейтральний. Він підходить для побутових дрібниць і поточних потреб. Але серйозні покупки робити не варто.

Подруги ходять за покупками. Фото: freepik.com

Витрати у березні 2026 — які дні найгірші для покупок

Дати, які несуть серйозний ризик: 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 березня.

У ці дні місяця існує велика ймовірність купити речі, які мають брак, зіткнутися з обманом, затримками в оформленні документів або помилками в договорах.

Найнебезпечніші дати місяця для покупок: 7, 15, 18, 19 березня. Будь-які фінансові операції в цей час можуть призвести до серйозних втрат.

