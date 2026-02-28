Лунный календарь покупок на март 2026 — самые лучшие дни для трат

Лунный календарь покупок на март 2026 — когда ходить по магазинам
Вместе с весной приходит и чувство обновления. Именно в марте хочется сменить гардероб, порадовать себя маленькими покупками, освежить интерьер или наконец-то приобрести технику, о которой давно мечтали. Но, чтобы покупки приносили радость и служили долго, астрологи советуют учитывать энергетику лунных циклов.
Новини.LIVE делится с вами лунным календарем покупок на март 2026 года, который поможет вам запланировать расходы и крупные покупки.
Фазы Луны в марте 2026 года
- Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
- Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
- Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
- Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.
Какие дни самые благоприятные для крупных покупок в марте 2026
Лучшее время для крупных покупок: 22, 23, 25, 27, 28 марта.
Это самые сильные даты месяца, когда можно делать крупные инвестиции, заключать сделки по купле-продаже имущества или транспортных средств. Можно покупать дорогую технику и вкладывать деньги в ремонт.
Удачное время для шопинга: 1, 3, 5, 6, 13, 14, 20, 21, 29, 30 марта.
Дни благоприятны для обновления гардероба, покупки гаджетов, мебели. Траты принесут удовольствие, а вещи прослужат долго.
Хорошее время для повседневных трат: 2, 12, 24, 26, 31 марта.
Этот период в целом нейтральный. Он подходит для бытовых мелочей и текущих потребностей. Но серьезные покупки делать не стоит.
Траты в марте 2026 — какие дни самые плохие для покупок
Даты, которые несут серьезный риск: 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 марта.
В эти дни месяца существует большая вероятность купить вещи, которые имеют брак, столкнуться с обманом, задержками в оформлении документов или ошибками в договорах.
Самые опасные даты месяца для покупок: 7, 15, 18, 19 марта. Любые финансовые операции в это время могут привести к серьезным потерям.
Также делимся другими лунными календарями на март, которые помогут спланировать дела и уход за собой
В какие даты планировать важные дела, поездки, свидания и поход к врачу.
Когда можно делать маникюр и ухаживать за ноготками.
Какие даты благоприятны для окрашивания волос.
В какие даты планировать поход к парикмахеру, чтобы волосы были здоровыми и блестящими.
Читайте Новини.LIVE!