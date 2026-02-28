Видео
Україна
Видео

Лунный календарь покупок на март 2026 — когда ходить по магазинам

Дата публикации 28 февраля 2026 23:04
Лунный календарь покупок на март 2026 — самые лучшие дни для трат
Лунный календарь покупок на март 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Вместе с весной приходит и чувство обновления. Именно в марте хочется сменить гардероб, порадовать себя маленькими покупками, освежить интерьер или наконец-то приобрести технику, о которой давно мечтали. Но, чтобы покупки приносили радость и служили долго, астрологи советуют учитывать энергетику лунных циклов.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем покупок на март 2026 года, который поможет вам запланировать расходы и крупные покупки.

Фазы Луны в марте 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
  • Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

 

Фазы Луны в марте 2026 года
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни самые благоприятные для крупных покупок в марте 2026

Лучшее время для крупных покупок: 22, 23, 25, 27, 28 марта.

Это самые сильные даты месяца, когда можно делать крупные инвестиции, заключать сделки по купле-продаже имущества или транспортных средств. Можно покупать дорогую технику и вкладывать деньги в ремонт.

Удачное время для шопинга: 1, 3, 5, 6, 13, 14, 20, 21, 29, 30 марта.

Дни благоприятны для обновления гардероба, покупки гаджетов, мебели. Траты принесут удовольствие, а вещи прослужат долго.

Хорошее время для повседневных трат: 2, 12, 24, 26, 31 марта.

Этот период в целом нейтральный. Он подходит для бытовых мелочей и текущих потребностей. Но серьезные покупки делать не стоит.

 

Какие дни самые благоприятные для крупных покупок в марте 2026
Подруги ходят за покупками. Фото: freepik.com

Траты в марте 2026 — какие дни самые плохие для покупок

Даты, которые несут серьезный риск: 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 марта.

В эти дни месяца существует большая вероятность купить вещи, которые имеют брак, столкнуться с обманом, задержками в оформлении документов или ошибками в договорах.

Самые опасные даты месяца для покупок: 7, 15, 18, 19 марта. Любые финансовые операции в это время могут привести к серьезным потерям.

Астрология советы покупки лунный календарь март
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
