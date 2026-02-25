Лунный календарь окрашивания волос на март 2026 — три опасные даты

Лунный календарь на март 2026 — когда можно красить волосы
Март — время обновлений как в гардеробе , так и во внешности. Хочется изменить образ, освежить оттенок волос. Как утверждают астрологи, выбирать дату для окрашивания лучше по фазе Луны, ведь наше небесное светило способно повлиять не только на силу волос, но и на качество и стойкость цвета.
Новини.LIVE подготовил лунный календарь окрашивания волос на март 2026 года, который поможет выбрать идеальный день для экспериментов или обновления цвета.
Фазы Луны в марте 2026 года
- Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
- Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
- Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
- Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.
Лунный календарь окрашивания волос на март 2026 — какие дни будут самые благоприятные
Самые благоприятные дни для окрашивания: 1, 3, 10, 12, 13, 22, 24, 28, 29, 30 марта. В этот период волосы лучше воспринимают пигмент, краска ложится равномерно, а оттенок получается насыщенным и глубоким. Это хорошее время как для кардинальной смены образа, так и для сложных техник — балаяжа, омбре или тонирования.
Хорошие дни для обновления оттенка: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26, 27, 31 марта. В эти даты лучше освежать цвет, подкрашивать корни или делать мягкое тонирование.
Нейтральные даты: 4, 14, 15, 15, 16, 23, 25 марта. Окрашивание возможно, но если волосы ослаблены или пересушены, стоит сперва провести курс восстановления.
Какие дни в марте опасны для окрашивания
Опасные дни для окрашивания волос: 17, 18, 19 марта. В эти дни есть риск, что краска ляжет неравномерно, а оттенок получится тусклым или неожиданным. Также волосы могут сильнее реагировать на химическое воздействие — появится сухость и ломкость.
Плохие даты: 9 и 20 марта. Результат может не оправдать ожиданий: цвет быстрее смоется или не будет соответствовать палитре.
