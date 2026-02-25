Видео
Україна
Видео

Лунный календарь на март 2026 — когда можно красить волосы

Лунный календарь на март 2026 — когда можно красить волосы

Дата публикации 25 февраля 2026 08:02
Лунный календарь окрашивания волос на март 2026 — три опасные даты
Лунный календарь окрашивания волос. Коллаж: Новини.LIVE

Март — время обновлений как в гардеробе , так и во внешности. Хочется изменить образ, освежить оттенок волос. Как утверждают астрологи, выбирать дату для окрашивания лучше по фазе Луны, ведь наше небесное светило способно повлиять не только на силу волос, но и на качество и стойкость цвета.

Новини.LIVE подготовил лунный календарь окрашивания волос на март 2026 года, который поможет выбрать идеальный день для экспериментов или обновления цвета.

Читайте также:

Фазы Луны в марте 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
  • Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

 

Фазы Луны в марте 2026 года
Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь окрашивания волос на март 2026 — какие дни будут самые благоприятные

Самые благоприятные дни для окрашивания: 1, 3, 10, 12, 13, 22, 24, 28, 29, 30 марта. В этот период волосы лучше воспринимают пигмент, краска ложится равномерно, а оттенок получается насыщенным и глубоким. Это хорошее время как для кардинальной смены образа, так и для сложных техник — балаяжа, омбре или тонирования.

Хорошие дни для обновления оттенка: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26, 27, 31 марта. В эти даты лучше освежать цвет, подкрашивать корни или делать мягкое тонирование.

Нейтральные даты: 4, 14, 15, 15, 16, 23, 25 марта. Окрашивание возможно, но если волосы ослаблены или пересушены, стоит сперва провести курс восстановления.

Какие дни в марте опасны для окрашивания

Опасные дни для окрашивания волос: 17, 18, 19 марта. В эти дни есть риск, что краска ляжет неравномерно, а оттенок получится тусклым или неожиданным. Также волосы могут сильнее реагировать на химическое воздействие — появится сухость и ломкость.

Плохие даты: 9 и 20 марта. Результат может не оправдать ожиданий: цвет быстрее смоется или не будет соответствовать палитре.

прически Астрология советы волосы лунный календарь март
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
