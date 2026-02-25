Місячний календар фарбування волосся на березень 2026 — вдалі та невдалі дні

Місячний календар фарбування волосся. Колаж: Новини.LIVE

З настанням весни хочеться оновлення — у настрої, гардеробі й, звісно, у зовнішності. Березень — це ідеальний момент, щоб додати образу свіжості, спробувати новий відтінок волосся або легке тонування. Астрологи зазначають, обирати дату для фарбування краще за фазою Місяця, адже небесне світило здатне вплинути не лише на якість та стійкість кольору, а й на стан і силу волосся.

Новини.LIVE підготував місячний календар фарбування волосся на березень 2026 року, який допоможе обрати ідеальний день для експериментів або оновлення кольору.

Фази Місяця у березні 2026 року

Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;

— з 1 по 2 березня; Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;

— 3 березня о 13:37 за Києвом; Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;

— з 4 по 18 березня; Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;

— 19 березня о 03:23 за Києвом; Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;

— з 20 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар фарбування волосся на березень 2026 — які дні будуть найсприятливіші

Найсприятливіші дні для фарбування: 1, 3, 10, 12, 13, 22, 24, 28, 29, 30 березня. У цей період волосся краще сприймає пігмент, фарба лягає рівномірно, а відтінок виходить насиченим і глибоким. Це хороший час як для кардинальної зміни образу, так і для складних технік — балаяжу, омбре чи тонування.

Хороші дні для оновлення відтінку: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26, 27, 31 березня. У ці дати краще освіжати колір, підфарбовувати корені або робити м'яке тонування.

Нейтральні дати: 4, 14, 15, 16, 23, 25 березня. Фарбування можливе, але якщо волосся ослаблене або пересушене, варто спершу провести курс відновлення.

Які дні у березні небезпечні для фарбування

Небезпечні дні для фарбування волосся: 17, 18, 19 березня. У ці дні є ризик, що фарба ляже нерівномірно, а відтінок вийде тьмяним або несподіваним. Також волосся може сильніше реагувати на хімічний вплив — з'явиться сухість і ламкість.

Погані дати: 9 та 20 березня. Результат може не виправдати очікувань: колір швидше змиється або не відповідатиме палітрі.

