Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Коли можна фарбувати волосся у березні 2026 — місячний календар

Коли можна фарбувати волосся у березні 2026 — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 08:02
Місячний календар фарбування волосся на березень 2026 — вдалі та невдалі дні
Місячний календар фарбування волосся. Колаж: Новини.LIVE

З настанням весни хочеться оновлення — у настрої, гардеробі й, звісно, у зовнішності. Березень — це ідеальний момент, щоб додати образу свіжості, спробувати новий відтінок волосся або легке тонування. Астрологи зазначають, обирати дату для фарбування краще за фазою Місяця, адже небесне світило здатне вплинути не лише на якість та стійкість кольору, а й на стан і силу волосся.

Новини.LIVE підготував місячний календар фарбування волосся на березень 2026 року, який допоможе обрати ідеальний день для експериментів або оновлення кольору.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у березні 2026 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;
  • Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;
  • Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

 

Фази Місяця у березні 2026 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар фарбування волосся на березень 2026 — які дні будуть найсприятливіші

Найсприятливіші дні для фарбування: 1, 3, 10, 12, 13, 22, 24, 28, 29, 30 березня. У цей період волосся краще сприймає пігмент, фарба лягає рівномірно, а відтінок виходить насиченим і глибоким. Це хороший час як для кардинальної зміни образу, так і для складних технік — балаяжу, омбре чи тонування.

Хороші дні для оновлення відтінку: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26, 27, 31 березня. У ці дати краще освіжати колір, підфарбовувати корені або робити м'яке тонування.

Нейтральні дати: 4, 14, 15, 16, 23, 25 березня. Фарбування можливе, але якщо волосся ослаблене або пересушене, варто спершу провести курс відновлення.

Які дні у березні небезпечні для фарбування 

Небезпечні дні для фарбування волосся: 17, 18, 19 березня. У ці дні є ризик, що фарба ляже нерівномірно, а відтінок вийде тьмяним або несподіваним. Також волосся може сильніше реагувати на хімічний вплив — з'явиться сухість і ламкість.

Погані дати: 9 та 20 березня. Результат може не виправдати очікувань: колір швидше змиється або не відповідатиме палітрі.

Раніше ми ділилися місячним календарем стрижок на березень 2026 року, який підкаже як зберегти красу та здоров'я волосся.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на перший місяць весни, щоб усе заплановане завершилося успіхом.

зачіски Астрологія поради волосся місячний календар березень
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації