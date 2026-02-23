Відео
Місячний календар стрижок на березень 2026 — ці дати несуть красу

Дата публікації: 23 лютого 2026 16:44
Місячний календар стрижок на березень 2026 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Місячний календар стрижок на березень 2026. Колаж: Новини.LIVE

Березень несе із собою не тільки перше тепло, а й період оновлення сил, планів, гардероба. Саме навесні хочеться "почаклувати" над зовнішністю, зробити нову стрижку. Обрати найвдаліший час для походу до перукаря допоможе місячний календар. Адже, як зазначають астрологи, фази Місяця можуть вплинути на швидкість росту волосся, його густоту та загальний вигляд зачіски.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на березень 2026 року, щоб зберегти красу та здоров'я волосся.

Читайте також:

Фази Місяця у березні 2026 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;
  • Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;
  • Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

 

Фази Місяця у березні 2026 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар стрижок на березень 2026 — які дні найсприятливіші

Найсприятливіші дні для кардинальної зміни образу: 3, 10, 12, 22, 25, 29, 31 березня.

У ці дні:

  • волосся ростиме міцнішим;
  • форма стрижки довше зберігатиметься;
  • укладка буде слухнянішою;
  • фарбування ляже рівномірно.

Якщо хочете прискорити ріст волосся — обирайте дні Місяця, що росте, з цього списку. Якщо ж мета — довше зберегти форму стрижки, зверніть увагу на період спадного Місяця.

Хороші дні для легких змін: 1, 8, 11, 21, 23, 24, 28, 30 березня.

Ці дати підійдуть для:

  • підрівнювання кінчиків;
  • корекції чубчика;
  • оновлення контуру зачіски;
  • м'якого тонування.

Результат буде стабільним, без різких змін. Це гарний час для підтримки форми та догляду.

Нейтральні дні: 4, 13, 14, 15, 16, 17 березня.

У ці дні стригти волосся можна, але особливого впливу фази Місяця не відчуватиметься. Результат залежатиме насамперед від майстерності перукаря та якості домашнього догляду. Якщо обираєте нейтральну дату, не експериментуйте з радикальними змінами.

 

Місячний календар стрижок на березень 2026 — які дні найсприятливіші
Перукар робить стрижку. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у березні 2026 року

Найнесприятливіші дні для стрижки: 5, 18, 19 березня. У ці дати варто відкласти похід до салону. Вважається, що стрижка може:

  • швидко втратити форму;
  • негативно вплинути на стан волосся;
  • не виправдати очікувань.

Не найвдаліші дати для змін: 6, 7, 9, 20, 26, 27 березня. У ці числа не рекомендується робити різкі зміни іміджу. Експерименти можуть розчарувати. Якщо ж візит до перукаря неможливо перенести, оберіть мінімальне втручання — легке підрівнювання або доглядову процедуру.

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на березень 2026 року, який підкаже найсприятливіші дати для нових починань, важливих справ, поїздок та побачень. 

стрижки зачіски поради волосся місячний календар березень
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
