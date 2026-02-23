Видео
Україна
Видео

Лунный календарь стрижек на март 2026 — три даты несут опасность

Дата публикации 23 февраля 2026 16:44
Лунный календарь стрижек на март 2026 — какие три даты могут навредить волосам
Лунный календарь стрижек на март 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

Традиционно, первый месяц весны — время для обновления и перемен. Хочется менять свою жизнь к лучшему, купить что-то новенькое в гардероб, поэкспериментировать над внешностью, сделать новую стрижку. Астрологи говорят: выбрать самое удачное время для похода к парикмахеру поможет лунный календарь. Ведь фазы Луны могут влиять на скорость роста волос, их густоту и общий вид прически.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на март 2026 года, чтобы сохранить красоту и здоровье волос.

Фазы Луны в марте 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
  • Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

 

Фази Місяця у березні 2026 року
Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на март 2026 — какие дни самые благоприятные

Самые благоприятные дни для кардинальной смены образа: 3, 10, 12, 22, 25, 29, 31 марта.

В эти дни:

  • волосы будут расти крепче;
  • форма стрижки будет дольше сохраняться;
  • укладка будет более послушной;
  • окрашивание ляжет равномерно.

Если хотите ускорить рост волос — выбирайте дни растущей Луны из этого списка. Если же цель — дольше сохранить форму стрижки, обратите внимание на период убывающей Луны.

Хорошие дни для легких перемен: 1, 8, 11, 21, 23, 24, 28, 30 марта.

Эти даты подойдут для:

  • подравнивания кончиков;
  • коррекции челки;
  • обновления контура прически;
  • мягкого тонирования.

Результат будет стабильным, без резких изменений. Это хорошее время для поддержания формы и ухода.

Нейтральные дни: 4, 13, 14, 14, 15, 16, 17 марта.

В эти дни стричь волосы можно, но особого влияния фазы Луны не будет ощущаться. Результат будет зависеть прежде всего от мастерства парикмахера и качества домашнего ухода. Если выбираете нейтральную дату, не экспериментируйте с радикальными изменениями.

 

Місячний календар стрижок на березень 2026 — які дні найсприятливіші
Парикмахер делает стрижку. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в марте 2026 года

Самые неблагоприятные дни для стрижки: 5, 18, 19 марта. В эти даты стоит отложить поход в салон. Считается, что стрижка может:

  • быстро потерять форму;
  • негативно повлиять на состояние волос;
  • не оправдать ожиданий.

Не самые удачные даты для перемен: 6, 7, 9, 20, 26, 27 марта. В эти числа не рекомендуется делать резкие смены имиджа. Эксперименты могут разочаровать. Если же визит к парикмахеру невозможно перенести, выберите минимальное вмешательство — легкое подравнивание или уходовую процедуру.

Ранее мы делились лунным календарем дел на март 2026 года, который подскажет самые благоприятные даты для новых начинаний, важных дел, поездок и свиданий.

