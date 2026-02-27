Лунный календарь маникюра на март 2026 — какие дни удачные для ухода за ногтями

Лунный календарь маникюра на март 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

Начало весны — лучшее время, чтобы открыть дверь переменам. В этот период даже обычный уход за ногтями приобретает особый смысл и становится частью внутреннего обновления. А правильно подобранный день для маникюра по лунному календарю поможет восстановить ногти после зимы, зарядиться хорошим настроением и почувствовать уверенность.

Новини.LIVE делится лунным календарем маникюра на март 2026 года, чтобы вы могли выбрать самый благоприятный день для ухода за вашими ноготками.

Фазы Луны в марте 2026 года

Растущая Луна — с 1 по 2 марта;

— с 1 по 2 марта; Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;

— 3 марта в 13:37 по Киеву; Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;

— с 4 по 18 марта; Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;

— 19 марта в 03:23 по Киеву; Растущая Луна — с 20 по 31 марта;

— с 20 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лучшие дни для маникюра в марте 2026 года по лунному календарю

Самое удачное время для маникюра: 1, 2, 28, 29, 30, 31 марта.

В эти даты можно смело экспериментировать с формой, цветом, дизайном, проводить лечебные процедуры.

Хорошие даты: 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 марта.

Если в эти дни сделать маникюр, то он будет носиться отлично, а кутикула будет оставаться аккуратной.

Нейтральные дни: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27 марта.

В это время Луна особо не влияет, результат будет зависеть от мастера.

Неблагоприятные дни для маникюра в марте 2026 — когда лучше подождать

Худший день для ухода за ногтями: 19 марта. Именно в эту дату лучше отказаться от любых процедур, они не порадуют вас результатом.

Также неблагоприятные даты: 17, 18 марта. В эти дни ногти могут быть более ломкими и уязвимыми.

