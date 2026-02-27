Відео
Головна Свята Місячний календар манікюру на березень 2026 — коли дати краси

Місячний календар манікюру на березень 2026 — коли дати краси

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 09:29
Місячний календар манікюру на березень 2026 — коли стригти і фарбувати нігті
Місячний календар манікюру на березень 2026. Колаж: Новини.LIVE

Початок весни — ідеальний момент, щоб впустити у життя зміни. У цей час навіть звичний догляд за нігтями перестає бути рутиною й перетворюється на символ оновлення. Якщо обрати вдалу дату для манікюру за місячним календарем, можна не лише зміцнити нігті після зими, а й налаштуватися на позитив та додати собі впевненості.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем манікюру на березень 2026 року, щоб ви могли обрати найсприятливіший день для догляду за вашими нігтиками.

Читайте також:

Фази Місяця у березні 2026 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;
  • Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;
  • Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

 

Фази Місяця у березні 2026 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Найкращі дні для манікюру у березні 2026 за місячним календарем

Найвдаліший час для манікюру: 1, 2, 28, 29, 30, 31 березня.

У ці дати можна сміливо експерементувати з формою, кольором, дизайном, проводити лікувальні процедури.

Хороші дати: 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 березня.

Якщо у ці дні зробити манікюр, то він буде носитися відмінно, а кутикула залишатиметься акуратною.

Нейтральні дні: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27 березня.

У цей час Місяць особливо не впливає, результат буде залежати від майстра.

Несприятливі дні для манікюру у березні 2026 — коли краще зачекати

Найгірший день для догляду за нігтями: 19 березня. Саме у цю дату краще відмовитися від будь-яких процедур, вони не потішать вас результатом.

Також несприятливі дати: 17, 18 березня. У ці дні нігті можуть бути більш ламкими та вразливими.

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на березень, щоб успіх супроводжував в усіх справах.

Нагадаємо, ми публікували, місячний календар стрижок на перший місяць весни, щоб ви могла запланувати догляд за волоссям та поход до перукаря.

Також вас може зацікавити місячний календар фарбування волосся.

манікюр Астрологія місячний календар нігті березень
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
