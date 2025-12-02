Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар манікюру на грудень 2025 — які дні несуть красу

Місячний календар манікюру на грудень 2025 — які дні несуть красу

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 21:53
Місячний календар манікюру на грудень 2025 — коли можна стригти і фарбувати нігті
Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

Грудень підкрався до нас непомітно, а разм іх ним й низка зимових свят, які, природно, хочеться зустріти весело та у бездоганному вигляді. Звісно, манікюр це та дрібничка, яка піднімає настрій та впевненість. Хочеться, щоб він сяяв та тримався довго. Багато хто переконаний, вплинути на результат може саме фаза Місяця, від якого залежить усе живе на Землі. Тому надійним способом вибору дати є місячний календар. Він підкаже, коли стригти нігті, коли фарбувати, а коли краще дати їм відпочити, щоб не нашкодити.

Новини.LIVE розповідає, які дні грудня 2025 року найсприятливіші для манікюру, коли краще проводити домашній догляд, а яких дат слід уникати, аби не нашкодити нігтям.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у грудні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 4 грудня;
  • Повня у знаку Близнюки — 5 грудня о 1:14 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 6 по 19 грудня;
  • Молодик у знаку Козерога — 20 грудня о 3:43 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 21 по 31 грудня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у грудні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Найкращі дні для манікюру у грудні 2025 за місячним календарем

Найсприятливіші дні: 21, 22, 23, 24 грудня. Це найкращий час для будь-яких процедур: надання форми, зміцнення, покриття, корекції. Якщо плануєте складний дизайн — робіть це саме у ці дати. Місячна енергія працює на красу.

Вдалий час для манікюру: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 27, 28, 29, 30 грудня. Ці дати підходять як для салону, так і для домашнього догляду. Покриття ляже рівно, форма збережеться й здоров'я нігтів не постраждає.

Нейтральні дні: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 31 грудня. У ці дні можна без страху робити звичайний манікюр. Місяць не дає ні додаткових бонусів, ні ризиків. Але краще уникати експериментів із формою або радикальною зміною довжини.

А щоб визначитися, який ви хочете дизайн, пропонуємо ознайомитися з трендами цієї зими 2025–2026.

 

Найкращі дні для манікюру у грудні 2025 за місячним календарем
Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

Несприятливі дні для манікюру у грудні 2025 — коли краще зачекати

Небезпечні дні, які можуть нашкодити: 5, 20 грудня. Краще відкласти візит до майстра. Нігті можуть реагувати підвищеною ламкістю, а покриття — швидко відшаровуватися. Використайте ці дні для доглядових процедур: маски, олії, зміцнювальні ванночки.

Не найвдаліший час для манікюру: 6, 7, 19 грудня. Особливо небажано робити різку зміну форми чи довжини. Є ризик сколів і нерівних граней. Зосередьтеся на догляді за кутикулою або легкому поліруванні — без змін, лише делікатне оновлення.

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на грудень 2025 року, який допоможе обрати дні успіху та удачі.

Нагадаємо, ми публікували місячний календар стрижок на перший місяць зими 2025, який допоможе обрати найкращу дату для походу до перукаря.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем фарбування волосся на грудень.

манікюр грудень Астрологія поради місячний календар нігті
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації