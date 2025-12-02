Лунный календарь маникюра на декабрь 2025 — когда можно стричь и красить ногти

Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Декабрь подкрался к нам незаметно, а вместе с ним и череда зимних праздников, которые, естественно, хочется встретить весело и в безупречном виде. Конечно, маникюр это та мелочь, которая поднимает настроение и уверенность. Хочется, чтобы он сиял и держался долго. Многие убеждены, повлиять на результат может именно фаза Луны, от которой зависит все живое на Земле. Поэтому надежным способом выбора даты является лунный календарь. Он подскажет, когда стричь ногти, когда красить, а когда лучше дать им отдохнуть, чтобы не навредить.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни декабря 2025 года самые благоприятные для маникюра, когда лучше проводить домашний уход, а каких дат следует избегать, чтобы не навредить ногтям.

Фазы Луны в декабре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 4 декабря;

— с 1 по 4 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;

— 5 декабря в 1:14 по Киеву; Убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;

— с 6 по 19 декабря; Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;

— 20 декабря в 3:43 по Киеву; Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;

— с 21 по 31 декабря; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лучшие дни для маникюра в декабре 2025 по лунному календарю

Самые благоприятные дни: 21, 22, 23, 24 декабря. Это лучшее время для любых процедур: придания формы, укрепления, покрытия, коррекции. Если планируете сложный дизайн — делайте это именно в эти даты. Лунная энергия работает на красоту.

Удачное время для маникюра: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 27, 28, 29, 30 декабря. Эти даты подходят как для салона, так и для домашнего ухода. Покрытие ляжет ровно, форма сохранится и здоровье ногтей не пострадает.

Нейтральные дни: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 31 декабря. В эти дни можно без страха делать обычный маникюр. Луна не дает ни дополнительных бонусов, ни рисков. Но лучше избегать экспериментов с формой или радикальным изменением длины.

Девушка делает маникюр. фото: freepik.com

Неблагоприятные дни для маникюра в декабре 2025 — когда лучше подождать

Опасные дни, которые могут навредить: 5, 20 декабря. Лучше отложить визит к мастеру. Ногти могут реагировать повышенной ломкостью, а покрытие — быстро отслаиваться. Используйте эти дни для уходовых процедур: маски, масла, укрепляющие ванночки.

Не самое удачное время для маникюра: 6, 7, 19 декабря. Особенно нежелательно делать резкое изменение формы или длины. Есть риск сколов и неровных граней. Сосредоточьтесь на уходе за кутикулой или легкой полировке — без изменений, только деликатное обновление.

