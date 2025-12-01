Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2025 — удачные и неудачные дни

Девушка красит волосы в салоне. Фото: freepik.com

Декабрь всегда приносит предпраздничную магию: хочется выглядеть безупречно, обновить образ и войти в новогодние праздники с ярким блеском во взгляде и ухоженными волосами. Именно поэтому вопрос, когда красить волосы, становится особенно актуальным — ведь каждая деталь имеет значение, если вы планируете поразить результатом. Луна в декабре 2025 года создает уникальные энергетические волны, которые способны либо усилить красоту вашего оттенка, либо свести на нет старания лучшего мастера. Выбрать правильную дату — это не просто прихоть, а способ получить цвет, который будет сиять.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на декабрь 2025 года, который поможет обновить образ и выглядеть великолепно.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в декабре 2025 года

Чтобы результат был не только красивым, но и долговечным, стоит ориентироваться на лунный цикл — именно он влияет на структуру волос, стойкость пигмента и даже на то, насколько ровно ляжет краска.

Растущая луна — с 1 по 4 декабря;

— с 1 по 4 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;

— 5 декабря в 1:14 по Киеву; Убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;

— с 6 по 19 декабря; Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;

— 20 декабря в 3:43 по Киеву; Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;

— с 21 по 31 декабря; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в декабре 2025 года

Обновить цвет волос в начале зимы — отличный способ освежить образ и добавить ему глубины. В декабре 2025 года в тренде остаются благородные естественные оттенки, которые создают эффект густых, здоровых волос.

Самые благоприятные дни декабря 2025 года: 2, 4, 8, 9, 11, 30, 31 число. Это даты, когда окрашивание обещает максимально удачный результат. Луна благоприятствует всем изменениям: тонирование, смена цвета, коррекция оттенка, сложные техники и даже радикальные трансформации дадут эффект салонного глянца.

Хорошие дни для обновления оттенка: 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 декабря — отличное время для планового окрашивания корней, осветления, обновления блонда или популярных техник вроде airtouch и балаяжа. Цвет ляжет ровно, будет выглядеть естественно и держаться долго.

Нейтральные даты: 5, 6, 7, 10, 18, 19 декабря подойдут тем, кто хочет минимальных изменений. В эти дни энергетика спокойная, поэтому результат будет стабильным, но без выраженного WOW-эффекта. Идеально для легкого тонирования или коррекции оттенка.

Девушка красит волосы в салоне. Фото: freepik.com

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2025 — какие даты неблагоприятны

Самый неблагоприятный день первого месяца зимы — 20 декабря. Именно в эту дату есть риск получить тон, который будет непросто исправить, или столкнуться с неровным распределением цвета.

Также неблагоприятными днями будут: 15, 24, 26 декабря — период, когда краска может лечь непредсказуемо, потребовать дополнительных коррекций или повторного визита к мастеру. Если возможно, лучше перенести процедуру на гармоничные дни.

Девушка красит волосы в салоне. Фото: freepik.com

Полезные советы перед окрашиванием волос

Планируйте окрашивание на растущую Луну, если хотите более насыщенный и стойкий оттенок. За два-три дня до процедуры увлажните волосы маской — это поможет пигменту распределиться ровнее. Если планируете блонд или сложные техники, выбирайте дни с сильной гармоничной энергетикой — это уменьшит риск непредсказуемых тонов. Избегайте экспериментов во время убывающей Луны, если волосы ослаблены или тонкие.

Ранее мы рассказали секрет, как закрасить седину, чтобы цвет не смывался неделями.

Напомним, мы делились лунным календарем стрижек на декабрь 2025 года, который поможет выбрать лучшую дату для уходовых процедур и похода к парикмахеру.

Также предлагает ознакомиться с лунным календарем дел на декабрь 2025 года, который подскажет самые благоприятные даты для новых начинаний и важных событий.