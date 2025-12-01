Місячний календар фарбування волосся на грудень 2025 — вдалі та невдалі дні

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: freepik.com

Грудень завжди приносить передсвяткову магію: хочеться виглядати бездоганно, оновити образ і увійти в новорічні свята з яскравим блиском у погляді та доглянутим волоссям. Саме тому питання, коли фарбувати волосся, стає особливо актуальним — адже кожна деталь має значення, якщо ви плануєте вразити результатом. Місяць у грудні 2025 року створює унікальні енергетичні хвилі, які здатні або підсилити красу вашого відтінку, або звести нанівець старання найкращого майстра. Обрати правильну дату — це не просто примха, а спосіб отримати колір, який сяятиме.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на грудень 2025 року, який допоможе оновити образ та виглядати неперевершено.

Реклама

Читайте також:

Фази Місяця у грудні 2025 року

Щоб результат був не лише красивим, а й довговічним, варто орієнтуватися на місячний цикл — саме він впливає на структуру волосся, стійкість пігменту й навіть на те, наскільки рівно ляже фарба.

Місяць, що зростає — з 1 по 4 грудня;

— з 1 по 4 грудня; Повня у знаку Близнюки — 5 грудня о 1:14 за Києвом;

— 5 грудня о 1:14 за Києвом; Місяць, що спадає — з 6 по 19 грудня;

— з 6 по 19 грудня; Молодик у знаку Козерога — 20 грудня о 3:43 за Києвом;

— 20 грудня о 3:43 за Києвом; Місяць, що зростає — з 21 по 31 грудня;

— з 21 по 31 грудня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у грудні 2025 року

Оновити колір волосся на початку зими — чудовий спосіб освіжити образ і додати йому глибини. У грудні 2025 року в тренді залишаються благородні природні відтінки, які створюють ефект густого, здорового волосся.

Найсприятливіші дні грудня 2025: 2, 4, 8, 9, 11, 30, 31 число. Це дати, коли фарбування обіцяє максимально вдалий результат. Місяць сприяє всім змінам: тонування, зміна кольору, корекція відтінку, складні техніки та навіть радикальні трансформації дадуть ефект салонного глянцю.

Хороші дні для оновлення відтінку: 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 грудня — чудовий час для планового фарбування коренів, освітлення, оновлення блонду чи популярних технік на кшталт airtouch і балаяжу. Колір ляже рівно, виглядатиме природно та триматиметься довго.

Нейтральні дати: 5, 6, 7, 10, 18, 19 грудня підійдуть тим, хто хоче мінімальних змін. У ці дні енергетика спокійна, тож результат буде стабільним, але без вираженого WOW-ефекту. Ідеально для легкого тонування або корекції відтінку.

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: freepik.com

Місячний календар фарбування волосся на грудень 2025 — які дати несприятливі

Найнесприятливіший день першого місяця зими — 20 грудня. Саме у цю дату є ризик отримати тон, який буде непросто виправити, або зіткнутися з нерівним розподілом кольору.

Також несприятливими днями будуть: 15, 24, 26 грудня — період, коли фарба може лягти непередбачувано, потребувати додаткових корекцій чи повторного візиту до майстра. Якщо можливо, краще перенести процедуру на гармонійні дні.

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: freepik.com

Корисні поради перед фарбуванням волосся

Плануйте фарбування на Місяць, що росте, якщо хочете більш насичений і стійкий відтінок. За два-три дні до процедури зволожте волосся маскою — це допоможе пігменту розподілитися рівніше. Якщо плануєте блонд або складні техніки, обирайте дні з сильною гармонійною енергетикою — це зменшить ризик непередбачуваних тонів. Уникайте експериментів під час спадного Місяця, якщо волосся ослаблене або тонке.

Раніше ми розповіли секрет, як зафарбувати сивину, щоб колір не змивався тижнями.

Нагадаємо, ми ділилися місячним календарем стрижок на грудень 2025 року, який допоможе обрати найкращу дату для доглядових процедур й походу до перукаря.

Також пропонує ознайомитися з місячним календарем справ на грудень 2025 року, який підкаже найсприятливіші дати для нових починань та важливих подій.