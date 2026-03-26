Коли Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити, щоб не було лиха

Дата публікації: 26 березня 2026 06:01
Жінка у церкві зі свічкою у руках. Фото: pomisna.info

У Страсну п'ятницю православні віряни згадують останні дні життя Ісуса Христа та його розп'яття. Це найскорботніша дата у році, яка залежить від Великодня.

Новини.LIVE розповідає, коли у 2026 році зустрінемо Велику п'ятницю та що не можна робити, щоб оминути нещасть.

Коли Страсна п'ятниця у 2026 році та які традиції дня

За православним церковним календарем на 2026 рік Велика п'ятниця припадає на 10 квітня. Це найсуворіший день Страсного тижня та Великого посту. Віряни дотримуються тиші та спокою.

Важливою подією є винесення плащаниці під час богослужіння. За переказами, у це святе полотно було загорнуто тіло Сина Божого після зняття з хреста. За традицією, до винесення плащаниці віряни нічого не їдять. А вже повернувшись з храму сідають за стіл. Дозволяється легка пісна їжа без риби.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю не можна:

Читайте також:
  • сваритися чи конфліктувати — це може накликати лихо на родину;
  • займатися прибиранням, пранням або ремонтом — усі хатні справи слід завершити заздалегідь;
  • працювати на землі чи в саду, особливо використовувати металеві інструменти;
  • шити, вишивати або займатися рукоділлям;
  • різати, колоти дрова чи виконувати важку фізичну працю;
  • веселитися, співати, влаштовувати гучні зустрічі — давня приказка говорить: "хто у Страсну п'ятницю веселиться, той весь рік буде плакати".

Які існують народні прикмети у Страсну п'ятницю

Зі Страсною п'ятницею пов'язано чимало народних вірувань, які передавалися з покоління в покоління:

  • Якщо принести з богослужіння 12 запалених свічок і розставити їх в оселі, весь рік щаститиме.
  • Хліб, спечений у цю п'ятницю, має лікувальні властивості.
  • Людина, яка не питиме і не їстиме увесь день, за три дні знатиме час своєї смерті.
  • Якщо прати у Страсну п'ятницю, одяг швидко зіпсується. 
  • Якщо плюнути на землю цього дня, всі святі відвернуться на весь рік.
  • Ясне зоряне небо віщує щедрий урожай.
  • Дощ у цей день — до вологої весни.
  • Похмура погода може передвіщати слабкий врожай.

Також ділимося іншими темами про свята в Україні 

Що обов'язково треба зробити у Чистий четвер.

Які потрібно зробити перед Великоднем обов'язково, щоб в оселі панував достаток.

Коли за традиціями варто прибирати дім перед Великоднем, щоб залучити щастя.

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
