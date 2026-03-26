Когда Страстная пятница 2026: что нельзя делать, чтобы не было беды

Дата публикации 26 марта 2026 06:01
Женщина в церкви со свечой в руках. Фото: pomisna.info

В Страстную пятницу православные верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа и его распятие. Это самая скорбная дата в году, которая зависит от Пасхи.

Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году встретим Великую пятницу и что нельзя делать, чтобы избежать несчастий.

Когда Страстная пятница в 2026 году и какие традиции дня

По православному церковному календарю на 2026 год Великая пятница приходится на 10 апреля. Это самый строгий день Страстной недели и Великого поста. Верующие соблюдают тишину и покой.

Важным событием является вынесение плащаницы во время богослужения. По преданию, в это святое полотно было завернуто тело Сына Божьего после снятия с креста. По традиции, до вынесения плащаницы верующие ничего не едят. А уже вернувшись из храма садятся за стол. Разрешается легкая постная пища без рыбы.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу нельзя:

Читайте также:
  • ссориться или конфликтовать — это может навлечь беду на семью;
  • заниматься уборкой, стиркой или ремонтом — все домашние дела следует завершить заранее;
  • работать на земле или в саду, особенно использовать металлические инструменты;
  • шить, вышивать или заниматься рукоделием;
  • резать, колоть дрова или выполнять тяжелый физический труд;
  • веселиться, петь, устраивать громкие встречи — древняя поговорка гласит: "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".

Какие существуют народные приметы в Страстную пятницу

Со Страстной пятницей связано немало народных верований, которые передавались из поколения в поколение:

  • Если принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, весь год будет удача.
  • Хлеб, испеченный в эту пятницу, обладает лечебными свойствами.
  • Человек, который не будет пить и есть весь день, через три дня будет знать время своей смерти.
  • Если стирать в Страстную пятницу, одежда быстро испортится.
  • Если плюнуть на землю в этот день, все святые отвернутся на весь год.
  • Ясное звездное небо предвещает щедрый урожай.
  • Дождь в этот день — к влажной весне.
  • Пасмурная погода может предвещать слабый урожай.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
