Когда Страстная пятница 2026: что нельзя делать, чтобы не было беды

В Страстную пятницу православные верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа и его распятие. Это самая скорбная дата в году, которая зависит от Пасхи.

Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году встретим Великую пятницу и что нельзя делать, чтобы избежать несчастий.

Когда Страстная пятница в 2026 году и какие традиции дня

По православному церковному календарю на 2026 год Великая пятница приходится на 10 апреля. Это самый строгий день Страстной недели и Великого поста. Верующие соблюдают тишину и покой.

Важным событием является вынесение плащаницы во время богослужения. По преданию, в это святое полотно было завернуто тело Сына Божьего после снятия с креста. По традиции, до вынесения плащаницы верующие ничего не едят. А уже вернувшись из храма садятся за стол. Разрешается легкая постная пища без рыбы.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу нельзя:

Читайте также:

ссориться или конфликтовать — это может навлечь беду на семью;

заниматься уборкой, стиркой или ремонтом — все домашние дела следует завершить заранее;

работать на земле или в саду, особенно использовать металлические инструменты;

шить, вышивать или заниматься рукоделием;

резать, колоть дрова или выполнять тяжелый физический труд;

веселиться, петь, устраивать громкие встречи — древняя поговорка гласит: "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".

Какие существуют народные приметы в Страстную пятницу

Со Страстной пятницей связано немало народных верований, которые передавались из поколения в поколение:

Если принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, весь год будет удача.

Хлеб, испеченный в эту пятницу, обладает лечебными свойствами.

Человек, который не будет пить и есть весь день, через три дня будет знать время своей смерти.

Если стирать в Страстную пятницу, одежда быстро испортится.

Если плюнуть на землю в этот день, все святые отвернутся на весь год.

Ясное звездное небо предвещает щедрый урожай.

Дождь в этот день — к влажной весне.

Пасмурная погода может предвещать слабый урожай.

Также делимся другими темами о праздниках в Украине

Что обязательно надо сделать в Чистый четверг.

Что нужно сделать перед Пасхой обязательно, чтобы в доме царил достаток.

Когда по традициям стоит убирать дом перед Пасхой, чтобы привлечь счастье.