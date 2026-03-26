Когда Страстная пятница 2026: что нельзя делать, чтобы не было беды
В Страстную пятницу православные верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа и его распятие. Это самая скорбная дата в году, которая зависит от Пасхи.
Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году встретим Великую пятницу и что нельзя делать, чтобы избежать несчастий.
Когда Страстная пятница в 2026 году и какие традиции дня
По православному церковному календарю на 2026 год Великая пятница приходится на 10 апреля. Это самый строгий день Страстной недели и Великого поста. Верующие соблюдают тишину и покой.
Важным событием является вынесение плащаницы во время богослужения. По преданию, в это святое полотно было завернуто тело Сына Божьего после снятия с креста. По традиции, до вынесения плащаницы верующие ничего не едят. А уже вернувшись из храма садятся за стол. Разрешается легкая постная пища без рыбы.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
В Страстную пятницу нельзя:
- ссориться или конфликтовать — это может навлечь беду на семью;
- заниматься уборкой, стиркой или ремонтом — все домашние дела следует завершить заранее;
- работать на земле или в саду, особенно использовать металлические инструменты;
- шить, вышивать или заниматься рукоделием;
- резать, колоть дрова или выполнять тяжелый физический труд;
- веселиться, петь, устраивать громкие встречи — древняя поговорка гласит: "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".
Какие существуют народные приметы в Страстную пятницу
Со Страстной пятницей связано немало народных верований, которые передавались из поколения в поколение:
- Если принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, весь год будет удача.
- Хлеб, испеченный в эту пятницу, обладает лечебными свойствами.
- Человек, который не будет пить и есть весь день, через три дня будет знать время своей смерти.
- Если стирать в Страстную пятницу, одежда быстро испортится.
- Если плюнуть на землю в этот день, все святые отвернутся на весь год.
- Ясное звездное небо предвещает щедрый урожай.
- Дождь в этот день — к влажной весне.
- Пасмурная погода может предвещать слабый урожай.
