Гороскоп на 9 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

П'ятниця, 9 січня, принесе спокійну енергетику, яка сприяє чесним розмовам та завершенню справам. За віщуванням карт Таро, знакам Зодіаку цього дня важливо менше поспішати й більше помічати деталі — у словах, рішеннях і настрої.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 9 січня 2026 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Король Мечів"

Цей день винагородить вас за холодну голову та вміння казати головне без зайвих емоцій. Ухвалені рішення матимуть довгий вплив.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Ваша інтуїція 9 січня буде надзвичайно потужною. Довіряйте внутрішнім відчуттям, щоб уникнути помилок та знайти правильну відповідь.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

П'ятниця принесе бажання позбутися зайвого. Карта дня наголошує: відпускаючи непотрібне, ви створюєте місце для нового та кращого.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колісниця"

Енергія дня підсилить вашу сміливість і бажання рухатися вперед. Карта дня "Колісниця" радить не гальмувати себе сумнівами. Навіть маленький крок стане початком великого.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

У цю п'ятницю ви нарешті можете закрити дрібні питання, які довгий час не давали спокою. Ви повернете собі легкість думок.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

9 січня сприяє турботі про себе, відновленню сил і вибору комфорту. Спокій та задоволення стануть основою продуктивності, яка прийде без примусу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Карта дня підказує фокусуватися на чомусь одному та уникати енергетичного шуму. Цього дня ясність думок важливіша за швидкість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Ваша карта дня підказує зробити паузу й не перевантажувати себе ні думками, ні людьми, ні планами. Це поверне сили та легкість перед наступним ривком.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

У цю п'ятницю ваша енергія здатна впливати на настрій інших. Спрямовуйте свою силу в корисні речі, а не на суперечки чи імпульсивні вчинки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Маг"

Цього дня не варто братися за все і одразу. Оберіть одну справу й доведіть її до кінця. Це допоможе розпочати вихідні без тривоги.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Карта дня радить вам не реагувати одразу й не розкривати всі наміри. Невелика пауза дасть вам перевагу і збереже енергію.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

9 січня приносить вам м'яку хвилю натхнення й відчуття, що все стає трохи простішим, ніж здавалося раніше. Варто довіряти собі та дозволити хорошому просто відбутися без зайвих переживань.

