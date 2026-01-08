Гороскоп на 9 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 января по Таро — кому интуиция укажет верный путь
Пятница, 9 января, принесет спокойную энергетику, которая способствует честным разговорам и завершению дел. По предсказанию карт Таро, знакам Зодиака в этот день важно меньше спешить и больше замечать детали — в словах, решениях и настроении.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 9 января 2026 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Король Мечей"
Этот день вознаградит вас за холодную голову и умение говорить главное без лишних эмоций. Принятые решения будут иметь долгое влияние.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Ваша интуиция 9 января будет чрезвычайно мощной. Доверяйте внутренним ощущениям, чтобы избежать ошибок и найти правильный ответ.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Восьмерка Кубков"
Пятница принесет желание избавиться от лишнего. Карта дня отмечает: отпуская ненужное, вы создаете место для нового и лучшего.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Колесница"
Энергия дня усилит вашу смелость и желание двигаться вперед. Карта дня "Колесница" советует не тормозить себя сомнениями. Даже маленький шаг станет началом большого.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
В эту пятницу вы наконец-то можете закрыть мелкие вопросы, которые долгое время не давали покоя. Вы вернете себе легкость мыслей.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
9 января способствует заботе о себе, восстановлению сил и выбору комфорта. Спокойствие и удовольствие станут основой продуктивности, которая придет без принуждения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Карта дня подсказывает фокусироваться на чем-то одном и избегать энергетического шума. В этот день ясность мыслей важнее скорости.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Ваша карта дня подсказывает сделать паузу и не перегружать себя ни мыслями, ни людьми, ни планами. Это вернет силы и легкость перед следующим рывком.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
В эту пятницу ваша энергия способна влиять на настроение других. Направляйте свою силу в полезные вещи, а не на споры или импульсивные поступки.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Маг"
В этот день не стоит браться за все и сразу. Выберите одно дело и доведите его до конца. Это поможет начать выходные без тревоги.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Карта дня советует вам не реагировать сразу и не раскрывать все намерения. Небольшая пауза даст вам преимущество и сохранит энергию.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Звезда"
9 января приносит вам мягкую волну вдохновения и ощущение, что все становится немного проще, чем казалось раньше. Стоит доверять себе и позволить хорошему просто состояться без лишних переживаний.
