Главная Праздники Гороскоп на 9 января по Таро — кому интуиция укажет верный путь

Гороскоп на 9 января по Таро — кому интуиция укажет верный путь

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 18:23
Гороскоп на 9 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: 123rf.com

Пятница, 9 января, принесет спокойную энергетику, которая способствует честным разговорам и завершению дел. По предсказанию карт Таро, знакам Зодиака в этот день важно меньше спешить и больше замечать детали — в словах, решениях и настроении.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 9 января 2026 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Мечей"

Этот день вознаградит вас за холодную голову и умение говорить главное без лишних эмоций. Принятые решения будут иметь долгое влияние.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Ваша интуиция 9 января будет чрезвычайно мощной. Доверяйте внутренним ощущениям, чтобы избежать ошибок и найти правильный ответ.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Пятница принесет желание избавиться от лишнего. Карта дня отмечает: отпуская ненужное, вы создаете место для нового и лучшего.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесница"

Энергия дня усилит вашу смелость и желание двигаться вперед. Карта дня "Колесница" советует не тормозить себя сомнениями. Даже маленький шаг станет началом большого.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

В эту пятницу вы наконец-то можете закрыть мелкие вопросы, которые долгое время не давали покоя. Вы вернете себе легкость мыслей.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

9 января способствует заботе о себе, восстановлению сил и выбору комфорта. Спокойствие и удовольствие станут основой продуктивности, которая придет без принуждения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Карта дня подсказывает фокусироваться на чем-то одном и избегать энергетического шума. В этот день ясность мыслей важнее скорости.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Ваша карта дня подсказывает сделать паузу и не перегружать себя ни мыслями, ни людьми, ни планами. Это вернет силы и легкость перед следующим рывком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

В эту пятницу ваша энергия способна влиять на настроение других. Направляйте свою силу в полезные вещи, а не на споры или импульсивные поступки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Маг"

В этот день не стоит браться за все и сразу. Выберите одно дело и доведите его до конца. Это поможет начать выходные без тревоги.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Карта дня советует вам не реагировать сразу и не раскрывать все намерения. Небольшая пауза даст вам преимущество и сохранит энергию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

9 января приносит вам мягкую волну вдохновения и ощущение, что все становится немного проще, чем казалось раньше. Стоит доверять себе и позволить хорошему просто состояться без лишних переживаний.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака должны быть крайне осторожными до 12 января.

Кого в 2026 году ждет настоящее счастье.

Кто из знаков Зодиака в январе переживет большие изменения в любовной жизни.

Кому 2026 год подарит безумную любовь.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 9 января карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
