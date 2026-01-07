Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 8 січня за Таро — хто постане перед складним вибором

Гороскоп на 8 січня за Таро — хто постане перед складним вибором

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 16:53
Гороскоп на 8 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Четвер, 8 січня, стане днем про вибір без поспіху, коли варто діяти не імпульсивно, а за продуманим планом. Загальна тенденція цієї дати — ретельно перевіряти факти цього дня та не робити висновків на емоціях. Той, хто прислухається до порад карт Таро, пройде цей день з користю. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 8 січня 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Колісниця"

Події 8 січня можуть підштовхувати до імпульсивних рішень, але карта дня радить діяти без поспіху. Контроль над емоціями стане силою, що допоможе уникнути проблем.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Ієрофант"

Цей день принесе розмову або повідомлення від людини, яка скаже правду прямо. Ці слова протверезять. "Ієрофант" говорить, що прощення й чесність відкриють шлях до правильного вибору.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Цього дня зосередьтеся на одній конкретній задачі. Великі зрушення почнуться з дисципліни та маленьких щоденних кроків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

У цей четвер, емоційна чесність створить гармонію у стосунках. "Королева Кубків" каже, справжня сила в щирості, що не потребує пояснень.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Маленькі кроки 8 січня запустять велику хвилю змін. Карта дня радить бути відкритими до нового. Саме це дасть рух там, де здавалося, що все стоїть на місці.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цього дня варто дозволити собі невеличку паузу й послабити контроль. Саме це дозволить відновити сили та подарує ясність для рішень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Справедливість"

Складний вибір 8 січня приведе до балансу, якщо спиратись на власні цінності. Карта дня обіцяє вирішення конфліктів через чесні правила.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

У четвер можливі раптові зміни або усвідомлення, що зламає старий сценарій стосунків чи переконань. Тримайте себе у руках та дійте з холодним розумом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Поміркованість"

М'якість і доброта стануть ресурсом для відновлення енергії. Карта дня радить не форсувати події — гармонія змінює швидше, ніж тиск.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Важливе рішення народиться у тиші та турботі про себе. "Відлюдник" радить не зраджувати своїм цінностям заради зовнішніх обставин.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Зупинка перед вибором допоможе побачити приховані мотиви і не застрягти між двома шляхами. Таро обіцяють прорив після прийняття чесного рішення без самообману.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

"Десятка Кубків" говорить, що відповідь, яку ви так відчайдушно шукаєте, ближче ніж здається. Не придумуйте зайвого, а керуйтеся фактами.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому варто бути обережним до 12 січня, щоб уникнути проблем.

На які знаки Зодіаку чекають великі зміни у любовному житті вже в січні.

Кого у 2026 році чекає справжнє щастя.

Яким знакам Зодіаку 2026 рік подарує шалене кохання.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 8 січня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації