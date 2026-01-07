Гороскоп на 8 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 8 січня за Таро — хто постане перед складним вибором
Четвер, 8 січня, стане днем про вибір без поспіху, коли варто діяти не імпульсивно, а за продуманим планом. Загальна тенденція цієї дати — ретельно перевіряти факти цього дня та не робити висновків на емоціях. Той, хто прислухається до порад карт Таро, пройде цей день з користю.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 8 січня 2026 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колісниця"
Події 8 січня можуть підштовхувати до імпульсивних рішень, але карта дня радить діяти без поспіху. Контроль над емоціями стане силою, що допоможе уникнути проблем.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Ієрофант"
Цей день принесе розмову або повідомлення від людини, яка скаже правду прямо. Ці слова протверезять. "Ієрофант" говорить, що прощення й чесність відкриють шлях до правильного вибору.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Цього дня зосередьтеся на одній конкретній задачі. Великі зрушення почнуться з дисципліни та маленьких щоденних кроків.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Королева Кубків"
У цей четвер, емоційна чесність створить гармонію у стосунках. "Королева Кубків" каже, справжня сила в щирості, що не потребує пояснень.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Маленькі кроки 8 січня запустять велику хвилю змін. Карта дня радить бути відкритими до нового. Саме це дасть рух там, де здавалося, що все стоїть на місці.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник"
Цього дня варто дозволити собі невеличку паузу й послабити контроль. Саме це дозволить відновити сили та подарує ясність для рішень.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Справедливість"
Складний вибір 8 січня приведе до балансу, якщо спиратись на власні цінності. Карта дня обіцяє вирішення конфліктів через чесні правила.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Вежа"
У четвер можливі раптові зміни або усвідомлення, що зламає старий сценарій стосунків чи переконань. Тримайте себе у руках та дійте з холодним розумом.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Поміркованість"
М'якість і доброта стануть ресурсом для відновлення енергії. Карта дня радить не форсувати події — гармонія змінює швидше, ніж тиск.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Відлюдник"
Важливе рішення народиться у тиші та турботі про себе. "Відлюдник" радить не зраджувати своїм цінностям заради зовнішніх обставин.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Зупинка перед вибором допоможе побачити приховані мотиви і не застрягти між двома шляхами. Таро обіцяють прорив після прийняття чесного рішення без самообману.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
"Десятка Кубків" говорить, що відповідь, яку ви так відчайдушно шукаєте, ближче ніж здається. Не придумуйте зайвого, а керуйтеся фактами.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро
Кому варто бути обережним до 12 січня, щоб уникнути проблем.
На які знаки Зодіаку чекають великі зміни у любовному житті вже в січні.
Кого у 2026 році чекає справжнє щастя.
Яким знакам Зодіаку 2026 рік подарує шалене кохання.
Читайте Новини.LIVE!