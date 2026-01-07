Гороскоп на 8 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Четверг, 8 января, станет днем о выборе без спешки, когда стоит действовать не импульсивно, а по продуманному плану. Общая тенденция этой даты — тщательно проверять факты этого дня и не делать выводов на эмоциях. Тот, кто прислушается к советам карт Таро, пройдет этот день с пользой.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 8 января 2026 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

События 8 января могут подталкивать к импульсивным решениям, но карта дня советует действовать без спешки. Контроль над эмоциями станет силой, которая поможет избежать проблем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Иерофант"

Этот день принесет разговор или сообщение от человека, который скажет правду прямо. Эти слова отрезвят. "Иерофант" говорит, что прощение и честность откроют путь к правильному выбору.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

В этот день сосредоточьтесь на одной конкретной задаче. Большие сдвиги начнутся с дисциплины и маленьких ежедневных шагов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

В этот четверг, эмоциональная честность создаст гармонию в отношениях. "Королева Кубков" говорит, настоящая сила в искренности, не требующей объяснений.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Маленькие шаги 8 января запустят большую волну перемен. Карта дня советует быть открытыми к новому. Именно это даст движение там, где казалось, что все стоит на месте.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

В этот день стоит позволить себе небольшую паузу и ослабить контроль. Именно это позволит восстановить силы и подарит ясность для решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Справедливость"

Сложный выбор 8 января приведет к балансу, если опираться на собственные ценности. Карта дня обещает решение конфликтов через честные правила.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

В четверг возможны внезапные изменения или осознание, что сломает старый сценарий отношений или убеждений. Держите себя в руках и действуйте с холодным умом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

Мягкость и доброта станут ресурсом для восстановления энергии. Карта дня советует не форсировать события — гармония меняет быстрее, чем давление.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Важное решение родится в тишине и заботе о себе. "Отшельник" советует не изменять своим ценностям ради внешних обстоятельств.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Остановка перед выбором поможет увидеть скрытые мотивы и не застрять между двумя путями. Таро обещают прорыв после принятия честного решения без самообмана.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Кубков"

"Десятка Кубков" говорит, что ответ, который вы так отчаянно ищете, ближе чем кажется. Не придумывайте лишнего, а руководствуйтесь фактами.

