Гороскоп на 13 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

У четвер, 13 листопада, карти Таро відкривають нові таємниці для кожного знаку Зодіаку. Колективна карта дня — "Двійка Жезлів", символ планування, рішучості й моменту, коли час нарешті зробити вибір. Сьогодні Всесвіт підштовхує до того, щоб визначитися з напрямком, відмовитись від сумнівів і побачити власний потенціал у новому світлі.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 13 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Ви готові до змін, але поки не вирішили, у який бік рухатися. Сьогодні настав час обрати напрям і зробити перший крок — Всесвіт підтримує ваші ініціативи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Не відмовляйтеся від допомоги — прийнята підтримка сьогодні стане інвестицією у майбутнє. Щедрість Всесвіту повернеться до вас у подвійному розмірі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні важливо проявити розуміння й турботу у стосунках. "Двійка Кубків" говорить, що навіть маленький жест любові здатен відновити довіру й гармонію.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Ваш організм і душа потребують паузи. Карта дня радить дозволити собі спокій, і вже завтра отримаєте відповіді на запитання, що не давали спокою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день відкриває правду про ваші почуття. Будьте чесними з собою — саме це допоможе побудувати стабільні стосунки або закрити стару історію.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Родина і дім сьогодні у центрі вашої уваги. Підтримайте близьких, і у відповідь отримаєте спокій, якого давно потребували.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

13 листопада події розвиваються стрімко — не втрачайте часу на сумніви. Четвер обіцяє динаміку, новини та шанс швидко змінити ситуацію на краще.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ви досягли стабільності, але сьогодні час оцінити, як використовуєте свої ресурси. "Дев'ятка Пентаклів" закликає навчитися насолоджуватись результатом і дозволяти собі більше впевненості.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

Ви маєте все, щоб почати спочатку. Таро натякають: не бійтеся діяти — ваша сила саме у рішучості та вмінні творити власну реальність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Суд"

Сьогодні — день усвідомлення. Карта дня говорить: старі помилки вже позаду, настав час оновлення і важливих рішень, які змінять ваше майбутнє.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Емоційна правда може бути болючою, але вона звільняє. Не уникайте розмови, яку давно відкладаєте — після неї стане легше дихати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Імператор"

Візьміть відповідальність за своє життя — тільки так отримаєте контроль і спокій. У цей четвер вам потрібно діяти впевнено, без страху втратити щось важливе.

