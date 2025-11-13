Видео
Гороскоп на 13 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 13 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:30
обновлено: 11:15
Гороскоп на 13 ноября 2025 года по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

В четверг, 13 ноября, карты Таро открывают новые тайны для каждого знака Зодиака. Коллективная карта дня — "Двойка Жезлов", символ планирования, решимости и момента, когда пора наконец сделать выбор. Сегодня Вселенная подталкивает к тому, чтобы определиться с направлением, отказаться от сомнений и увидеть собственный потенциал в новом свете.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 13 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вы готовы к переменам, но пока не решили, в какую сторону двигаться. Сегодня пришло время выбрать направление и сделать первый шаг — Вселенная поддерживает ваши инициативы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Не отказывайтесь от помощи — принятая поддержка сегодня станет инвестицией в будущее. Щедрость Вселенной вернется к вам в двойном размере.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня важно проявить понимание и заботу в отношениях. "Двойка Кубков" говорит, что даже маленький жест любви способен восстановить доверие и гармонию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Ваш организм и душа нуждаются в паузе. Карта дня советует позволить себе покой, и уже завтра получите ответы на вопросы, которые не давали покоя.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день открывает правду о ваших чувствах. Будьте честными с собой — именно это поможет построить стабильные отношения или закрыть старую историю.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Семья и дом сегодня в центре вашего внимания. Поддержите близких, и в ответ получите спокойствие, в котором давно нуждались.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

13 ноября события развиваются стремительно — не теряйте времени на сомнения. Четверг обещает динамику, новости и шанс быстро изменить ситуацию к лучшему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Вы достигли стабильности, но сегодня время оценить, как используете свои ресурсы. "Девятка Пентаклей" призывает научиться наслаждаться результатом и позволять себе больше уверенности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

У вас есть все, чтобы начать сначала. Таро намекают: не бойтесь действовать — ваша сила именно в решимости и умении творить собственную реальность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Суд"

Сегодня — день осознания. Карта дня говорит: старые ошибки уже позади, настало время обновления и важных решений, которые изменят ваше будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Эмоциональная правда может быть болезненной, но она освобождает. Не избегайте разговора, который давно откладываете — после него станет легче дышать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Император"

Возьмите ответственность за свою жизнь — только так получите контроль и спокойствие. В этот четверг вам нужно действовать уверенно, без страха потерять что-то важное.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 13 ноября карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
