Гороскоп на 13 ноября 2025 года по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

В четверг, 13 ноября, карты Таро открывают новые тайны для каждого знака Зодиака. Коллективная карта дня — "Двойка Жезлов", символ планирования, решимости и момента, когда пора наконец сделать выбор. Сегодня Вселенная подталкивает к тому, чтобы определиться с направлением, отказаться от сомнений и увидеть собственный потенциал в новом свете.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 13 ноября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вы готовы к переменам, но пока не решили, в какую сторону двигаться. Сегодня пришло время выбрать направление и сделать первый шаг — Вселенная поддерживает ваши инициативы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Не отказывайтесь от помощи — принятая поддержка сегодня станет инвестицией в будущее. Щедрость Вселенной вернется к вам в двойном размере.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня важно проявить понимание и заботу в отношениях. "Двойка Кубков" говорит, что даже маленький жест любви способен восстановить доверие и гармонию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Ваш организм и душа нуждаются в паузе. Карта дня советует позволить себе покой, и уже завтра получите ответы на вопросы, которые не давали покоя.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день открывает правду о ваших чувствах. Будьте честными с собой — именно это поможет построить стабильные отношения или закрыть старую историю.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Семья и дом сегодня в центре вашего внимания. Поддержите близких, и в ответ получите спокойствие, в котором давно нуждались.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

13 ноября события развиваются стремительно — не теряйте времени на сомнения. Четверг обещает динамику, новости и шанс быстро изменить ситуацию к лучшему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Вы достигли стабильности, но сегодня время оценить, как используете свои ресурсы. "Девятка Пентаклей" призывает научиться наслаждаться результатом и позволять себе больше уверенности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

У вас есть все, чтобы начать сначала. Таро намекают: не бойтесь действовать — ваша сила именно в решимости и умении творить собственную реальность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Суд"

Сегодня — день осознания. Карта дня говорит: старые ошибки уже позади, настало время обновления и важных решений, которые изменят ваше будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Эмоциональная правда может быть болезненной, но она освобождает. Не избегайте разговора, который давно откладываете — после него станет легче дышать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Император"

Возьмите ответственность за свою жизнь — только так получите контроль и спокойствие. В этот четверг вам нужно действовать уверенно, без страха потерять что-то важное.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака надо внимательно относиться к деньгам до конца этой недели.

Кому повезет с деньгами до 16 ноября.

Какие знаки Зодиака в ноябре должны позаботиться о здоровье.

Кому выпадет уникальный шанс начать новую жизнь в последний месяц осени.