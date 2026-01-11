Гороскоп на 12 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Понеділок, 12 січня, буде сприятливий для відвертих розмов, важливих справ та рішень. Містичні карти Таро радять знакам Зодіаку прислухатися до власної інтуїції та уважно ставитися до сказаного.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 12 січня 2026 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей день вимагатиме від вас зібраності та дисципліни. Якщо зосередитися на одній цілі, хороший результат не змусить себе чекати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

12 січня вам не варто піддаватися розчаруванню або звинуваченням. Подивіться, де ви могли бути занадто м'якими, особливо коли йдеться про ваші навички, знання чи емоційну працю. Ваш досвід і ресурси мають ціну.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Понеділок поверне вам віру у власні сили. Це сприятливий час, щоб розпочати все з чистого аркуша.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

12 січня емоції, які ви довго стримували заради спокою та миру, нарешті вийдуть на поверхню. Щоб не вийти на конфлікт та не зіпсувати стосунки варто говорити щиро та м'яко.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Карта дня каже, у цей понеділок варто проявити ініціативу на роботі або в навчанні. Також у спілкуванні з близькими говоріть прямо про свої потреби та бажання.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Звичний порядок дає відчуття безпеки, але може стримувати розвиток. 12 січня корисно поставити собі запитання: чи не став комфорт заміною зростанню.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

У цей понеділок у вас винекне натхнення та бажання діяти. Не стримуйте себе. Кожна маленька ініціатива може привести до помітних результатів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

12 січня те, що раніше тягнуло вниз, починає відпускати. Карта "Смерть" говорить, що старі образи та переживання можна залишити позаду. Коли ви чесно з цим розберетесь, стане легше жити і рухатися вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Понеділок сприяє відвертим розмовам, але важливо контролювати тон і форму. Слова мають силу, коли сказані вчасно і з усвідомленням наслідків.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

12 січня зосередьтеся на внутрішній впевненості, а не на грошах чи статусі. Ви сильні й цінні самі по собі. Довіряйте собі та своїм рішенням.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Понеділок повертає сміливість бути собою без спроб підлаштовуватись під очікування інших. Ваше світло не потрібно зменшувати, щоб комусь було зручніше.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день загострить вашу інтуїцію. Прислухайтеся до внутрішнього голосу та обирайте тільки те, що дійсно важливо. Пауза або творча перерва допоможе зрозуміти, що приносить вам справжню енергію й радість.

