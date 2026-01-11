Гороскоп на 12 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Понедельник, 12 января, будет благоприятен для откровенных разговоров, важных дел и решений. Мистические карты Таро советуют знакам Зодиака прислушиваться к собственной интуиции и внимательно относиться к сказанному.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 12 января 2026 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Этот день потребует от вас собранности и дисциплины. Если сосредоточиться на одной цели, хороший результат не заставит себя ждать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

12 января вам не стоит поддаваться разочарованию или обвинениям. Посмотрите, где вы могли быть слишком мягкими, особенно когда речь идет о ваших навыках, знаниях или эмоциональном труде. Ваш опыт и ресурсы имеют цену.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Понедельник вернет вам веру в собственные силы. Это благоприятное время, чтобы начать все с чистого листа.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

12 января эмоции, которые вы долго сдерживали ради спокойствия и мира, наконец выйдут на поверхность. Чтобы не выйти на конфликт и не испортить отношения стоит говорить искренне и мягко.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Карта дня говорит, в этот понедельник стоит проявить инициативу на работе или в учебе. Также в общении с близкими говорите прямо о своих потребностях и желаниях.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Привычный порядок дает ощущение безопасности, но может сдерживать развитие. 12 января полезно задать себе вопрос: не стал ли комфорт заменой росту.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

В этот понедельник у вас возникнет вдохновение и желание действовать. Не сдерживайте себя, каждая маленькая инициатива может привести к заметным результатам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

12 января то, что раньше тянуло вниз, начинает отпускать. Карта "Смерть" говорит, что старые обиды и переживания можно оставить позади. Когда вы честно с этим разберетесь, станет легче жить и двигаться вперед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Мечей"

Понедельник способствует откровенным разговорам, но важно контролировать тон и форму. Слова имеют силу, когда сказаны вовремя и с осознанием последствий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

12 января сосредоточьтесь на внутренней уверенности, а не на деньгах или статусе. Вы сильны и ценны сами по себе. Доверяйте себе и своим решениям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Понедельник возвращает смелость быть собой без попыток подстраиваться под ожидания других. Ваш свет не нужно уменьшать, чтобы кому-то было удобнее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Этот день обострит вашу интуицию. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и выбирайте только то, что действительно важно. Пауза или творческий перерыв поможет понять, что приносит вам настоящую энергию и радость.

