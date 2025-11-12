Відео
Гороскоп на 12 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 12 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 06:30
Оновлено: 06:29
Гороскоп на 9 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

У середу, 12 листопада, карти Таро відкривають важливі підказки для всіх знаків Зодіаку. Сьогодні — чудовий день, щоб довести справу до кінця, зміцнити фінанси та зробити перший крок до стабільності, про яку ви мріяли.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 12 листопада 2025 року.



Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні вам потрібно взяти справи під свій контроль. Не бійтеся діяти рішуче — успіх прийде до тих, хто не зупиняється на півдорозі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

День сприятливий для роботи й фінансових справ. Ваші старання принесуть результат — навіть маленький крок сьогодні має значення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Ви відчуєте гармонію в родині та підтримку близьких. Карта дня радить не шукати щастя зовні — воно вже поряд із вами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Можлива несподівана новина або зміна планів. "Лицар Мечів" говорить: зберігайте спокій і реагуйте з холодною головою — це дасть перевагу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Сьогодні відкриється шанс для заробітку або нової співпраці. Не втрачайте нагоди — Всесвіт дає вам зелений сигнал.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Самітник"

12 листопада ви відчуєте потребу усамітнитися та переосмислити мету. Довіртеся своїй інтуїції — відповідь уже всередині вас.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сила"

Ваш день — це перевірка на внутрішню стійкість. "Сила" говорить про необхідність залишатися вірними собі, навіть коли обставини тиснуть.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть" (перевернута)

Сьогодні починається новий етап — залиште позаду старе. Прийміть зміни, і життя швидко винагородить вас.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Події розгортатимуться блискавично. Не зволікайте — дійте зараз, щоб встигнути схопити свій шанс.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Результати вашої праці починають приносити плоди. Насолодіться стабільністю і подякуйте собі за наполегливість.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Середа подарує вам теплоту й душевну рівновагу. Гарний день для сімейних розмов і підтримки друзів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Імператриця" (перевернута)

Не розпорошуйте сили на дрібниці. Зосередьтеся на головному — і побачите, як життя саме вирівняє ваш шлях.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 12 листопада карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
