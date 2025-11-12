Гороскоп на 9 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака
В среду, 12 ноября, карты Таро открывают важные подсказки для всех знаков Зодиака. Сегодня — отличный день, чтобы довести дело до конца, укрепить финансы и сделать первый шаг к стабильности, о которой вы мечтали.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 12 ноября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня вам нужно взять дела под свой контроль. Не бойтесь действовать решительно — успех придет к тем, кто не останавливается на полпути.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
День благоприятен для работы и финансовых дел. Ваши старания принесут результат — даже маленький шаг сегодня имеет значение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Вы почувствуете гармонию в семье и поддержку близких. Карта дня советует не искать счастье снаружи — оно уже рядом с вами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Возможна неожиданная новость или изменение планов. "Рыцарь Мечей" говорит: сохраняйте спокойствие и реагируйте с холодной головой — это даст преимущество.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Туз Пентаклей"
Сегодня откроется шанс для заработка или нового сотрудничества. Не упускайте случая — Вселенная дает вам зеленый сигнал.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Отшельник"
12 ноября вы почувствуете потребность уединиться и переосмыслить цели. Доверьтесь своей интуиции — ответ уже внутри вас.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Сила"
Ваш день — это проверка на внутреннюю стойкость. "Сила" говорит о необходимости оставаться верными себе, даже когда обстоятельства давят.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Смерть" (перевернутая)
Сегодня начинается новый этап — оставьте позади старое. Примите перемены, и жизнь быстро вознаградит вас.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
События будут разворачиваться молниеносно. Не медлите — действуйте сейчас, чтобы успеть ухватить свой шанс.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
Результаты вашего труда начинают приносить плоды. Насладитесь стабильностью и поблагодарите себя за настойчивость.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Среда подарит вам теплоту и душевное равновесие. Хороший день для семейных разговоров и поддержки друзей.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Императрица" (перевернутая)
Не распыляйте силы на мелочи. Сосредоточьтесь на главном — и увидите, как жизнь сама выровняет ваш путь.
