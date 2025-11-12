Гороскоп на 9 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

В среду, 12 ноября, карты Таро открывают важные подсказки для всех знаков Зодиака. Сегодня — отличный день, чтобы довести дело до конца, укрепить финансы и сделать первый шаг к стабильности, о которой вы мечтали.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 12 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вам нужно взять дела под свой контроль. Не бойтесь действовать решительно — успех придет к тем, кто не останавливается на полпути.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

День благоприятен для работы и финансовых дел. Ваши старания принесут результат — даже маленький шаг сегодня имеет значение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Вы почувствуете гармонию в семье и поддержку близких. Карта дня советует не искать счастье снаружи — оно уже рядом с вами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Возможна неожиданная новость или изменение планов. "Рыцарь Мечей" говорит: сохраняйте спокойствие и реагируйте с холодной головой — это даст преимущество.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Сегодня откроется шанс для заработка или нового сотрудничества. Не упускайте случая — Вселенная дает вам зеленый сигнал.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

12 ноября вы почувствуете потребность уединиться и переосмыслить цели. Доверьтесь своей интуиции — ответ уже внутри вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Ваш день — это проверка на внутреннюю стойкость. "Сила" говорит о необходимости оставаться верными себе, даже когда обстоятельства давят.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть" (перевернутая)

Сегодня начинается новый этап — оставьте позади старое. Примите перемены, и жизнь быстро вознаградит вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События будут разворачиваться молниеносно. Не медлите — действуйте сейчас, чтобы успеть ухватить свой шанс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Результаты вашего труда начинают приносить плоды. Насладитесь стабильностью и поблагодарите себя за настойчивость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Среда подарит вам теплоту и душевное равновесие. Хороший день для семейных разговоров и поддержки друзей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Императрица" (перевернутая)

Не распыляйте силы на мелочи. Сосредоточьтесь на главном — и увидите, как жизнь сама выровняет ваш путь.

