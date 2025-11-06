Відео
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 листопада 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 листопада 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:09
Оновлено: 06:38
Гороскоп за картами Таро на 6 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Четвер, 6 листопада, принесе хвилю інтуїтивних відкриттів і доленосних збігів. Енергія після повні ще потужна — вона розкриває таємниці, допомагає зрозуміти себе. Карти Таро сьогодні пророкують: хтось зі знаків Зодіаку отримає довгоочікувану нагороду за свої старання, інші ж нарешті усвідомлять, що потрібно відпустити, аби рухатись далі.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 6 листопада 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Таро попереджають: не ризикуйте фінансами та не піддавайтеся імпульсивним бажанням. Сьогодні важливо діяти з холодним розрахунком, а не з азартом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ви на правильному шляху, і ваші старання не марні. Четвер подарує можливість відточити майстерність і зробити крок до професійного визнання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Ваша харизма сьогодні на піку — використайте це, щоб заявити про себе. Говоріть відкрито, діліться ідеями — люди вас почують.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро Лицар Жезлів (перевернута)

Не поспішайте діяти під впливом емоцій. Карта дня радить зберігати спокій і не дозволяти нетерплячості зруйнувати ваші плани.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

Сьогодні варто зупинитися й подумати, чи не повторюєте ви старі помилки. Дійте обережно — поспіх може призвести до неправильного рішення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує для вас приємний поворот. "Колесо Фортуни" каже: приймайте зміни з довірою — все складається так, як потрібно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

День сприятливий для кохання й примирення. Якщо у стосунках були напруження — сьогодні їх можна гармонізувати.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Диявол"

Карта дня натякає: ви потрапили у пастку старих звичок або залежностей. Усвідомте, що саме тримає вас, і знайдіть у собі силу звільнитись

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Сьогодні відкривається нова інформація або шанс для навчання. Не відкидайте нові ідеї — серед них може бути справжній прорив.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Минуле 6 листопада нагадає про себе у добрий спосіб. Спогади чи стара зустріч допоможуть вам краще зрозуміти себе і свій шлях.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Ваша уява сьогодні безмежна, але карта дня радить відділяти фантазії від реальності. Сконцентруйтеся на одній цілі, щоб не розпорошитись.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

Цей четвер несе відновлення і підтримку. Там, де ви відчували самотність, з'явиться світло — нові люди або події повернуть вам віру у добро.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху в листопаді. 

Хто отримає унікальний шанс виправити помилки

Кому зі знаків Зодіаку потрібно подбати про здоров'я до кінця осені 2025.

Хто розпочне нове життя у листопаді.

Які сюрпризи готує листопад кожному знаку Зодіаку.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 6 листопада карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
