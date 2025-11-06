Гороскоп по картам Таро на 6 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Четверг, 6 ноября, принесет волну интуитивных открытий и судьбоносных совпадений. Энергия после полнолуния еще мощная — она раскрывает тайны, помогает понять себя. Карты Таро сегодня предсказывают: кто-то из знаков Зодиака получит долгожданную награду за свои старания, другие же наконец осознают, что нужно отпустить, чтобы двигаться дальше.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 6 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Таро предупреждают: не рискуйте финансами и не поддавайтесь импульсивным желаниям. Сегодня важно действовать с холодным расчетом, а не с азартом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Вы на правильном пути, и ваши старания не напрасны. Четверг подарит возможность отточить мастерство и сделать шаг к профессиональному признанию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Ваша харизма сегодня на пике — используйте это, чтобы заявить о себе. Говорите открыто, делитесь идеями — люди вас услышат.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро Рыцарь Жезлов (перевернутая)

Не спешите действовать под влиянием эмоций. Карта дня советует сохранять спокойствие и не позволять нетерпеливости разрушить ваши планы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Сегодня стоит остановиться и подумать, не повторяете ли вы старые ошибки. Действуйте осторожно — спешка может привести к неправильному решению.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит для вас приятный поворот. "Колесо Фортуны" говорит: принимайте перемены с доверием — все складывается так, как нужно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

День благоприятен для любви и примирения. Если в отношениях были напряжения — сегодня их можно гармонизировать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дьявол"

Карта дня намекает: вы попали в ловушку старых привычек или зависимостей. Осознайте, что именно держит вас, и найдите в себе силу освободиться

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Мечей"

Сегодня открывается новая информация или шанс для обучения. Не отбрасывайте новые идеи — среди них может быть настоящий прорыв.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Прошлое 6 ноября напомнит о себе в хороший способ. Воспоминания или старая встреча помогут вам лучше понять себя и свой путь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Ваше воображение сегодня безгранично, но карта дня советует отделять фантазии от реальности. Сконцентрируйтесь на одной цели, чтобы не распылиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

Этот четверг несет восстановление и поддержку. Там, где вы чувствовали одиночество, появится свет — новые люди или события вернут вам веру в добро.

