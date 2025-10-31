Відео
Україна
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:09
Оновлено: 04:45
Гороскоп на Геловін 2025 за картами Таро — прогноз для знаків Зодіаку на 31 жовтня
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Геловін — ніч, коли стирається межа між світами, а карти Таро говорять голосніше, ніж будь-коли. Сьогодні, 31 жовтня, інтуїція загострюється, сни можуть стати пророчими, а випадкові зустрічі — доленосними. Цей день випробовує силу духу, відкриває приховані бажання і дозволяє кожному знаку Зодіаку побачити правду під завісою ілюзій.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 31 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)

Сьогодні не поспішайте — надмірна імпульсивність може призвести до помилок. Варто сповільнитися й діяти обдумано.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

Сьогодні можливі непорозуміння у спілкуванні. Намагайтеся говорити м'яко — любов і терпіння стануть найкращим "закляттям" від сварок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Минуле може нагадати про себе, але не дозволяйте йому затьмарити сьогодення. Прийміть зміни — саме вони ведуть вас до нових можливостей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Час почати з чистого аркуша. Карта дня радить довіритися серцю — нові почуття або ідеї подарують вам натхнення та радість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Ваші зусилля починають приносити плоди. День Геловіна може відкрити фінансову удачу — залишайтесь спокійними, адже успіх уже поруч.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні Всесвіт нагадує: справжня міць — у внутрішньому спокої. Не доводьте нічого нікому — просто будьте собою, і енергія гармонії повернеться до вас.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Ви з легкістю балансуєте між справами та емоціями. 31 жовтня покаже, що гнучкість — найкраща ваша зброя.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні фортуна на вашому боці. У цю п'ятницю доля може піднести приємний сюрприз — Таро віщують удачу та зміни на краще.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Цей день може викликати хвилювання або внутрішню тривогу. "Трійка Мечів" натякає: ви занадто багато переживаєте через те, що ще не сталося. Всесвіт нагадує: ніч не триває вічно, і світанок завжди приходить після темряви.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро Король Жезлів (перевернута)

Не намагайтеся контролювати все і всіх. Дайте іншим проявити себе — це навчить терпінню і допоможе поглянути на ситуацію під іншим кутом.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Помірність" (перевернута)

Сьогодні легко загубитися у власних думках. Карта дня радить 31 жовтня знайти баланс — інакше хаос може вас виснажити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

День обіцяє радість і теплі зустрічі. Ви відчуєте, що любов і підтримка близьких — найкраща магія цього дня.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Що обіцяє листопад 2025 кожному знаку Зодіаку.

Яким знакам Зодіаку надзвичайно щаститиме до 2 листопада.

Кому вдасться почати нове життя в останній місяць осені.

Які знаки Зодіаку забудуть про проблеми до кінця осені.

Хто повинен особливо уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
