Гороскоп на Геловін 2025 за картами Таро — прогноз для знаків Зодіаку на 31 жовтня

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 жовтня 2025 за Таро
Геловін — ніч, коли стирається межа між світами, а карти Таро говорять голосніше, ніж будь-коли. Сьогодні, 31 жовтня, інтуїція загострюється, сни можуть стати пророчими, а випадкові зустрічі — доленосними. Цей день випробовує силу духу, відкриває приховані бажання і дозволяє кожному знаку Зодіаку побачити правду під завісою ілюзій.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 31 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)
Сьогодні не поспішайте — надмірна імпульсивність може призвести до помилок. Варто сповільнитися й діяти обдумано.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)
Сьогодні можливі непорозуміння у спілкуванні. Намагайтеся говорити м'яко — любов і терпіння стануть найкращим "закляттям" від сварок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "П'ятірка Кубків"
Минуле може нагадати про себе, але не дозволяйте йому затьмарити сьогодення. Прийміть зміни — саме вони ведуть вас до нових можливостей.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Час почати з чистого аркуша. Карта дня радить довіритися серцю — нові почуття або ідеї подарують вам натхнення та радість.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Король Пентаклів"
Ваші зусилля починають приносити плоди. День Геловіна може відкрити фінансову удачу — залишайтесь спокійними, адже успіх уже поруч.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні Всесвіт нагадує: справжня міць — у внутрішньому спокої. Не доводьте нічого нікому — просто будьте собою, і енергія гармонії повернеться до вас.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів"
Ви з легкістю балансуєте між справами та емоціями. 31 жовтня покаже, що гнучкість — найкраща ваша зброя.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні фортуна на вашому боці. У цю п'ятницю доля може піднести приємний сюрприз — Таро віщують удачу та зміни на краще.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Трійка Мечів"
Цей день може викликати хвилювання або внутрішню тривогу. "Трійка Мечів" натякає: ви занадто багато переживаєте через те, що ще не сталося. Всесвіт нагадує: ніч не триває вічно, і світанок завжди приходить після темряви.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро Король Жезлів (перевернута)
Не намагайтеся контролювати все і всіх. Дайте іншим проявити себе — це навчить терпінню і допоможе поглянути на ситуацію під іншим кутом.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Помірність" (перевернута)
Сьогодні легко загубитися у власних думках. Карта дня радить 31 жовтня знайти баланс — інакше хаос може вас виснажити.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
День обіцяє радість і теплі зустрічі. Ви відчуєте, що любов і підтримка близьких — найкраща магія цього дня.
