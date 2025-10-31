Гороскоп на Хэллоуин 2025 по картам Таро — прогноз для знаков Зодиака на 31 октября

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Хэллоуин — ночь, когда стирается граница между мирами, а карты Таро говорят громче, чем когда-либо. Сегодня, 31 октября, интуиция обостряется, сны могут стать пророческими, а случайные встречи — судьбоносными. Этот день испытывает силу духа, открывает скрытые желания и позволяет каждому знаку Зодиака увидеть правду под завесой иллюзий.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 31 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Сегодня не спешите — чрезмерная импульсивность может привести к ошибкам. Стоит замедлиться и действовать обдуманно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

Сегодня возможны недоразумения в общении. Старайтесь говорить мягко — любовь и терпение станут лучшим "заклинанием" от ссор.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Прошлое может напомнить о себе, но не позволяйте ему затмить настоящее. Примите перемены — именно они ведут вас к новым возможностям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Кубков"

Время начать с чистого листа. Карта дня советует довериться сердцу — новые чувства или идеи подарят вам вдохновение и радость.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Ваши усилия начинают приносить плоды. День Хэллоуина может открыть финансовую удачу — оставайтесь спокойными, ведь успех уже рядом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила"

Сегодня Вселенная напоминает: настоящая мощь — во внутреннем спокойствии. Не доказывайте ничего никому — просто будьте собой, и энергия гармонии вернется к вам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Вы с легкостью балансируете между делами и эмоциями. 31 октября покажет, что гибкость — лучшее ваше оружие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня фортуна на вашей стороне. В эту пятницу судьба может преподнести приятный сюрприз — Таро предвещают удачу и перемены к лучшему.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Этот день может вызвать волнение или внутреннюю тревогу. "Тройка Мечей" намекает: вы слишком много переживаете из-за того, что еще не произошло. Вселенная напоминает: ночь не длится вечно, и рассвет всегда приходит после темноты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро Король Жезлов (перевернутая)

Не пытайтесь контролировать все и всех. Дайте другим проявить себя — это научит терпению и поможет взглянуть на ситуацию под другим углом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

Сегодня легко потеряться в собственных мыслях. Карта дня советует 31 октября найти баланс — иначе хаос может вас истощить.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

День обещает радость и теплые встречи. Вы почувствуете, что любовь и поддержка близких — лучшая магия этого дня.

