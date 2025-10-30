Гороскоп за картами Таро на 30 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 30 жовтня, відкриє двері у світ інтуїції та несподіваних підказок долі. Енергія цього дня сприяє відновленню внутрішньої рівноваги, сміливим крокам і натхненним відкриттям. Карти Таро сьогодні пророкують: на одних знаків Зодіаку чекають доленосні рішення, інших — початок нового шляху, де минуле нарешті відпускає.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 30 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сьогодні вам важливо не розпорошувати сили. Варто діяти розважливо: спершу подумайте, а потім погоджуйтесь на нові справи — стабільність стане вашим головним здобутком цього дня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

День сприятливий для усамітнення та роздумів. Замість того, щоб питати порад у когось, довіртесь власній інтуїції — саме тиша подарує вам відповіді, яких ви шукаєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Між вами й близькою людиною може виникнути напруга. Спробуйте відновити баланс у стосунках. Карта дня закликає говорити щиро, без образ і претензій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Складний період підходить до завершення. Ви пережили шторм — тепер настає полегшення і час відновлення внутрішньої гармонії.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дурень"

Сьогодні доля відкриє нові двері — не бійтеся зробити крок у невідоме. Таро віщують оновлення, яке може початися з несподіваного рішення або сміливої ідеї.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день принесе вам контроль над подіями. Ваш спокій, зібраність і логіка допоможуть не лише утримати позиції, а й зміцнити авторитет серед оточення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Перед вами непростий вибір. Не поспішайте — 30 жовтня Таро радять дати собі час, щоб зрозуміти, чого ви справді хочете.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Фантазії та мрії можуть стати джерелом натхнення. "Сімка Кубків" радить, не бійтеся помріяти по-справжньому — саме з ілюзій народжуються реальні шанси на зміни.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Ви відпускаєте минуле і починаєте бачити сенс навіть у помилках. Карта дня обіцяє відродження енергії, вдячність і легкість, з якими почнеться новий етап.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні головне — не зупинятись. Ви долаєте останні перешкоди перед перемогою, і "Колісниця" нагадує: ваша сила — у стійкості та вірі в себе.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

День наповнений теплом і вдячністю. Таро радять цінувати людей поруч — саме вони зараз є вашим справжнім джерелом радості й натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Настає зцілення після емоційного болю. Вибачте минуле — і відкриється простір для любові, яку ви заслуговуєте.

