Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:09
Оновлено: 05:51
Гороскоп за картами Таро на 30 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 30 жовтня, відкриє двері у світ інтуїції та несподіваних підказок долі. Енергія цього дня сприяє відновленню внутрішньої рівноваги, сміливим крокам і натхненним відкриттям. Карти Таро сьогодні пророкують: на одних знаків Зодіаку чекають доленосні рішення, інших — початок нового шляху, де минуле нарешті відпускає.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 30 жовтня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сьогодні вам важливо не розпорошувати сили. Варто діяти розважливо: спершу подумайте, а потім погоджуйтесь на нові справи — стабільність стане вашим головним здобутком цього дня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

День сприятливий для усамітнення та роздумів. Замість того, щоб питати порад у когось, довіртесь власній інтуїції — саме тиша подарує вам відповіді, яких ви шукаєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Між вами й близькою людиною може виникнути напруга. Спробуйте відновити баланс у стосунках. Карта дня закликає говорити щиро, без образ і претензій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Складний період підходить до завершення. Ви пережили шторм — тепер настає полегшення і час відновлення внутрішньої гармонії.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дурень"

Сьогодні доля відкриє нові двері — не бійтеся зробити крок у невідоме. Таро віщують оновлення, яке може початися з несподіваного рішення або сміливої ідеї.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день принесе вам контроль над подіями. Ваш спокій, зібраність і логіка допоможуть не лише утримати позиції, а й зміцнити авторитет серед оточення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Перед вами непростий вибір. Не поспішайте — 30 жовтня Таро радять дати собі час, щоб зрозуміти, чого ви справді хочете.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Фантазії та мрії можуть стати джерелом натхнення. "Сімка Кубків" радить, не бійтеся помріяти по-справжньому — саме з ілюзій народжуються реальні шанси на зміни.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Ви відпускаєте минуле і починаєте бачити сенс навіть у помилках. Карта дня обіцяє відродження енергії, вдячність і легкість, з якими почнеться новий етап.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні головне — не зупинятись. Ви долаєте останні перешкоди перед перемогою, і "Колісниця" нагадує: ваша сила — у стійкості та вірі в себе.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

День наповнений теплом і вдячністю. Таро радять цінувати людей поруч — саме вони зараз є вашим справжнім джерелом радості й натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Настає зцілення після емоційного болю. Вибачте минуле — і відкриється простір для любові, яку ви заслуговуєте.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким буде листопад 2025 для кожного знаку Зодіаку.

Хто зі знаків Зодіаку здобуде особливу удачу до 2 листопада.

Кому вдасться почати життя з чистого аркушу вже у листопаді.

Які знаки Зодіаку забудуть про проблеми в останній місяць осені.

Хто повинен особливо уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 30 жовтня карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації