Видео

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:09
обновлено: 05:51
Гороскоп по картам Таро на 30 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Четверг, 30 октября, откроет двери в мир интуиции и неожиданных подсказок судьбы. Энергия этого дня способствует восстановлению внутреннего равновесия, смелым шагам и вдохновенным открытиям. Карты Таро сегодня предсказывают: одних знаков Зодиака ждут судьбоносные решения, других — начало нового пути, где прошлое наконец-то отпускает.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 30 октября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Сегодня вам важно не распылять силы. Стоит действовать рассудительно: сначала подумайте, а потом соглашайтесь на новые дела — стабильность станет вашим главным достижением этого дня.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

День благоприятен для уединения и размышлений. Вместо того, чтобы спрашивать советов у кого-то, доверьтесь собственной интуиции — именно тишина подарит вам ответы, которые вы ищете.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Между вами и близким человеком может возникнуть напряжение. Попробуйте восстановить баланс в отношениях. Карта дня призывает говорить искренне, без обид и претензий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

Сложный период подходит к завершению. Вы пережили шторм — теперь наступает облегчение и время восстановления внутренней гармонии.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дурак"

Сегодня судьба откроет новые двери — не бойтесь сделать шаг в неизвестное. Таро предвещают обновление, которое может начаться с неожиданного решения или смелой идеи.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Император"

Этот день принесет вам контроль над событиями. Ваше спокойствие, собранность и логика помогут не только удержать позиции, но и укрепить авторитет среди окружающих.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Перед вами непростой выбор. Не спешите — 30 октября Таро советуют дать себе время, чтобы понять, чего вы действительно хотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Фантазии и мечты могут стать источником вдохновения. "Семерка Кубков" советует, не бойтесь помечтать по-настоящему — именно из иллюзий рождаются реальные шансы на перемены.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Вы отпускаете прошлое и начинаете видеть смысл даже в ошибках. Карта дня обещает возрождение энергии, благодарность и легкость, с которыми начнется новый этап.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня главное — не останавливаться. Вы преодолеваете последние препятствия перед победой, и "Колесница" напоминает: ваша сила — в стойкости и вере в себя.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

День наполнен теплом и благодарностью. Таро советуют ценить людей рядом — именно они сейчас являются вашим настоящим источником радости и вдохновения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Наступает исцеление после эмоциональной боли. Простите прошлое — и откроется пространство для любви, которую вы заслуживаете.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким будет ноябрь 2025 для каждого знака Зодиака.

Кто из знаков Зодиака обретет особую удачу до 2 ноября.

Кому удастся начать жизнь с чистого листа уже в ноябре.

Какие знаки Зодиака забудут о проблемах в последний месяц осени.

Кто должен особенно внимательно относиться к здоровью в ноябре.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 30 октября карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
