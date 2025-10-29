Відео
Україна
Відео

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня 2025 за Таро

Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:09
Оновлено: 00:22
Гороскоп за картами Таро на 29 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Середа, 29 жовтня, обіцяє принести кожному знаку Зодіаку щось особливе. Карти Таро сьогодні говорять про усвідомленість, нові початки та звільнення від минулого. Комусь випаде шанс на зростання, комусь — випробування, які відкриють справжню силу духу. Одним цей день принесе потужну мотивацію, іншим — нагадування, що час навчитися відпускати. 

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 29 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні ви маєте шанс переглянути своє ставлення до грошей і стабільності. Варто проявити фінансову зрілість і вчитись із минулих помилок — саме так прийде справжня впевненість у завтрашньому дні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

День вимагає чесного погляду на себе. Таро попереджають: егоїзм або небажання чути інших можуть створити напруження у стосунках — проявіть гнучкість і співчуття.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Минулі образи більше не мають влади над вами, якщо ви готові їх відпустити. Вам потрібно перестати прокручувати старі спогади — лише так ви звільните місце для нового щастя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

Ви занадто довго чекаєте "ідеального моменту". Карта дня закликає діяти зараз — саме рішучість, а не очікування, приведе вас до бажаного результату.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Настав час відстояти себе. Таро кажуть, що уникнення конфліктів лише поглиблює проблему — дійте чесно, навіть якщо це не всім сподобається.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)

Ваші очікування можуть не справдитись, але це не привід розчаровуватись. Карта дня радить не замикатися в собі — відверта розмова допоможе повернути гармонію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні головна сила — у вашому самоконтролі. "Імператор" радить узяти ініціативу у свої руки: впевненість і стабільність зроблять вас незламними.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дурень"

Це день для нових стартів і рішень, на які ви давно не наважувалися. Таро радять слухати інтуїцію — навіть якщо інші сумніваються, ваш шлях лише ваш.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів" (перевернута)

Ви намагаєтесь упоратися з усім одночасно, але сил може не вистачити. Карта дня радить знайти баланс — не бійтеся делегувати й відмовлятися від зайвого.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Можливе коротке відчуття втрати або розчарування. Таро прогноз на сьогодні нагадує: замість жалкувати про минуле, використайте цей досвід як основу для відновлення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)

Емоційна вразливість може стати вашим викликом 29 жовтня. Таро радять не приховувати почуття — лише визнавши їх, ви зможете знову знайти натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків"

День відкриває двері до нових емоцій і почуттів. Карта дня обіцяють приплив натхнення, любові та віри в добро — дозвольте собі жити серцем.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
