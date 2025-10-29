Гороскоп за картами Таро на 29 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня 2025 за Таро
Середа, 29 жовтня, обіцяє принести кожному знаку Зодіаку щось особливе. Карти Таро сьогодні говорять про усвідомленість, нові початки та звільнення від минулого. Комусь випаде шанс на зростання, комусь — випробування, які відкриють справжню силу духу. Одним цей день принесе потужну мотивацію, іншим — нагадування, що час навчитися відпускати.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 29 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Сьогодні ви маєте шанс переглянути своє ставлення до грошей і стабільності. Варто проявити фінансову зрілість і вчитись із минулих помилок — саме так прийде справжня впевненість у завтрашньому дні.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)
День вимагає чесного погляду на себе. Таро попереджають: егоїзм або небажання чути інших можуть створити напруження у стосунках — проявіть гнучкість і співчуття.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)
Минулі образи більше не мають влади над вами, якщо ви готові їх відпустити. Вам потрібно перестати прокручувати старі спогади — лише так ви звільните місце для нового щастя.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)
Ви занадто довго чекаєте "ідеального моменту". Карта дня закликає діяти зараз — саме рішучість, а не очікування, приведе вас до бажаного результату.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)
Настав час відстояти себе. Таро кажуть, що уникнення конфліктів лише поглиблює проблему — дійте чесно, навіть якщо це не всім сподобається.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)
Ваші очікування можуть не справдитись, але це не привід розчаровуватись. Карта дня радить не замикатися в собі — відверта розмова допоможе повернути гармонію.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні головна сила — у вашому самоконтролі. "Імператор" радить узяти ініціативу у свої руки: впевненість і стабільність зроблять вас незламними.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Дурень"
Це день для нових стартів і рішень, на які ви давно не наважувалися. Таро радять слухати інтуїцію — навіть якщо інші сумніваються, ваш шлях лише ваш.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів" (перевернута)
Ви намагаєтесь упоратися з усім одночасно, але сил може не вистачити. Карта дня радить знайти баланс — не бійтеся делегувати й відмовлятися від зайвого.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "П'ятірка Кубків"
Можливе коротке відчуття втрати або розчарування. Таро прогноз на сьогодні нагадує: замість жалкувати про минуле, використайте цей досвід як основу для відновлення.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)
Емоційна вразливість може стати вашим викликом 29 жовтня. Таро радять не приховувати почуття — лише визнавши їх, ви зможете знову знайти натхнення.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Кубків"
День відкриває двері до нових емоцій і почуттів. Карта дня обіцяють приплив натхнення, любові та віри в добро — дозвольте собі жити серцем.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро
Кому зі знаків Зодіаку особливо щаститиме до 2 листопада.
Яким буде листопад 2025 для кожного знаку Зодіаку.
Які знаки Зодіаку почнуть життя наново у листопаді.
Хто зі знаків Зодіаку повинен особливо уважно ставитися до здоров'я у листопаді.
Які знаки Зодіаку забудуть про проблеми в останній місяць осені.
Читайте Новини.LIVE!