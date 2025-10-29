Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 06:09
обновлено: 00:22
Гороскоп по картам Таро на 29 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Среда, 29 октября, обещает принести каждому знаку Зодиака что-то особенное. Карты Таро сегодня говорят об осознанности, новых начинаниях и освобождении от прошлого. Кому-то выпадет шанс на рост, кому-то — испытания, которые откроют истинную силу духа. Одним этот день принесет мощную мотивацию, другим — напоминание, что пора научиться отпускать.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 29 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня вы имеете шанс пересмотреть свое отношение к деньгам и стабильности. Стоит проявить финансовую зрелость и учиться на прошлых ошибках — именно так придет настоящая уверенность в завтрашнем дне.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

День требует честного взгляда на себя. Таро предупреждают: эгоизм или нежелание слышать других могут создать напряжение в отношениях — проявите гибкость и сострадание.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Прошлые обиды больше не имеют власти над вами, если вы готовы их отпустить. Вам нужно перестать прокручивать старые воспоминания — только так вы освободите место для нового счастья.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Вы слишком долго ждете "идеального момента". Карта дня призывает действовать сейчас — именно решительность, а не ожидание, приведет вас к желаемому результату.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Настало время отстоять себя. Таро говорят, что избегание конфликтов лишь усугубляет проблему — действуйте честно, даже если это не всем понравится.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

Ваши ожидания могут не оправдаться, но это не повод разочаровываться. Карта дня советует не замыкаться в себе — откровенный разговор поможет вернуть гармонию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Император"

Сегодня главная сила — в вашем самоконтроле. "Император" советует взять инициативу в свои руки: уверенность и стабильность сделают вас несокрушимыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дурак"

Это день для новых стартов и решений, на которые вы давно не решались. Таро советуют слушать интуицию — даже если другие сомневаются, ваш путь только ваш.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Пентаклей" (перевернутая)

Вы пытаетесь справиться со всем одновременно, но сил может не хватить. Карта дня советует найти баланс — не бойтесь делегировать и отказываться от лишнего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Возможно короткое ощущение потери или разочарования. Таро прогноз на сегодня напоминает: вместо сожаления о прошлом, используйте этот опыт как основу для восстановления.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)

Эмоциональная уязвимость может стать вашим вызовом 29 октября. Таро советуют не скрывать чувства — лишь признав их, вы сможете вновь обрести вдохновение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

День открывает двери к новым эмоциям и чувствам. Карта дня обещают прилив вдохновения, любви и веры в добро — позвольте себе жить сердцем.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
