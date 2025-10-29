Гороскоп по картам Таро на 29 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября 2025 по Таро
Среда, 29 октября, обещает принести каждому знаку Зодиака что-то особенное. Карты Таро сегодня говорят об осознанности, новых начинаниях и освобождении от прошлого. Кому-то выпадет шанс на рост, кому-то — испытания, которые откроют истинную силу духа. Одним этот день принесет мощную мотивацию, другим — напоминание, что пора научиться отпускать.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 29 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Сегодня вы имеете шанс пересмотреть свое отношение к деньгам и стабильности. Стоит проявить финансовую зрелость и учиться на прошлых ошибках — именно так придет настоящая уверенность в завтрашнем дне.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)
День требует честного взгляда на себя. Таро предупреждают: эгоизм или нежелание слышать других могут создать напряжение в отношениях — проявите гибкость и сострадание.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)
Прошлые обиды больше не имеют власти над вами, если вы готовы их отпустить. Вам нужно перестать прокручивать старые воспоминания — только так вы освободите место для нового счастья.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)
Вы слишком долго ждете "идеального момента". Карта дня призывает действовать сейчас — именно решительность, а не ожидание, приведет вас к желаемому результату.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)
Настало время отстоять себя. Таро говорят, что избегание конфликтов лишь усугубляет проблему — действуйте честно, даже если это не всем понравится.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)
Ваши ожидания могут не оправдаться, но это не повод разочаровываться. Карта дня советует не замыкаться в себе — откровенный разговор поможет вернуть гармонию.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Император"
Сегодня главная сила — в вашем самоконтроле. "Император" советует взять инициативу в свои руки: уверенность и стабильность сделают вас несокрушимыми.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Дурак"
Это день для новых стартов и решений, на которые вы давно не решались. Таро советуют слушать интуицию — даже если другие сомневаются, ваш путь только ваш.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Двойка Пентаклей" (перевернутая)
Вы пытаетесь справиться со всем одновременно, но сил может не хватить. Карта дня советует найти баланс — не бойтесь делегировать и отказываться от лишнего.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Пятерка Кубков"
Возможно короткое ощущение потери или разочарования. Таро прогноз на сегодня напоминает: вместо сожаления о прошлом, используйте этот опыт как основу для восстановления.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)
Эмоциональная уязвимость может стать вашим вызовом 29 октября. Таро советуют не скрывать чувства — лишь признав их, вы сможете вновь обрести вдохновение.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Кубков"
День открывает двери к новым эмоциям и чувствам. Карта дня обещают прилив вдохновения, любви и веры в добро — позвольте себе жить сердцем.
Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро
Кому из знаков Зодиака будет особенно везти до 2 ноября.
Каким будет ноябрь 2025 для каждого знака Зодиака.
Какие знаки Зодиака начнут жизнь заново в ноябре.
Кто из знаков Зодиака должен особенно внимательно относиться к здоровью в ноябре.
Какие знаки Зодиака забудут о проблемах в последний месяц осени.
Читайте Новини.LIVE!