Гороскоп по картам Таро на 29 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Среда, 29 октября, обещает принести каждому знаку Зодиака что-то особенное. Карты Таро сегодня говорят об осознанности, новых начинаниях и освобождении от прошлого. Кому-то выпадет шанс на рост, кому-то — испытания, которые откроют истинную силу духа. Одним этот день принесет мощную мотивацию, другим — напоминание, что пора научиться отпускать.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 29 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня вы имеете шанс пересмотреть свое отношение к деньгам и стабильности. Стоит проявить финансовую зрелость и учиться на прошлых ошибках — именно так придет настоящая уверенность в завтрашнем дне.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

День требует честного взгляда на себя. Таро предупреждают: эгоизм или нежелание слышать других могут создать напряжение в отношениях — проявите гибкость и сострадание.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Прошлые обиды больше не имеют власти над вами, если вы готовы их отпустить. Вам нужно перестать прокручивать старые воспоминания — только так вы освободите место для нового счастья.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Вы слишком долго ждете "идеального момента". Карта дня призывает действовать сейчас — именно решительность, а не ожидание, приведет вас к желаемому результату.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Настало время отстоять себя. Таро говорят, что избегание конфликтов лишь усугубляет проблему — действуйте честно, даже если это не всем понравится.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

Ваши ожидания могут не оправдаться, но это не повод разочаровываться. Карта дня советует не замыкаться в себе — откровенный разговор поможет вернуть гармонию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Император"

Сегодня главная сила — в вашем самоконтроле. "Император" советует взять инициативу в свои руки: уверенность и стабильность сделают вас несокрушимыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дурак"

Это день для новых стартов и решений, на которые вы давно не решались. Таро советуют слушать интуицию — даже если другие сомневаются, ваш путь только ваш.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Пентаклей" (перевернутая)

Вы пытаетесь справиться со всем одновременно, но сил может не хватить. Карта дня советует найти баланс — не бойтесь делегировать и отказываться от лишнего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Возможно короткое ощущение потери или разочарования. Таро прогноз на сегодня напоминает: вместо сожаления о прошлом, используйте этот опыт как основу для восстановления.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)

Эмоциональная уязвимость может стать вашим вызовом 29 октября. Таро советуют не скрывать чувства — лишь признав их, вы сможете вновь обрести вдохновение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

День открывает двери к новым эмоциям и чувствам. Карта дня обещают прилив вдохновения, любви и веры в добро — позвольте себе жить сердцем.

