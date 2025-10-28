Гороскоп за картами Таро на 28 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Вівторок, 28 жовтня, обіцяє стати днем рішень, натхнення та важливих підказок від Всесвіту. Одним знакам Зодіаку карти Таро пророкують приємні сюрпризи й моральне піднесення, а іншим — нагадує про відповідальність, розстановку пріоритетів і турботу про себе.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 28 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Сьогодні ви відчуєте сильний потяг до знань і нових ідей. Але варто не поспішати — краще слухати, ніж говорити та приділити час навчанню.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Цей вівторок сприятливий для подорожей, планів і відкриттів. Проте карта дня підказує: перед тим як рушати вперед, складіть чіткий маршрут — спонтанність сьогодні може підвести.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ваш день наповнений новими можливостями та ідеями. Таро радять: спочатку розберіться з важливими документами, а потім сміливо беріться за те, що надихає.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день гармонії у стосунках і спокою вдома. Карта дня обіцяє приємні моменти поруч із близькими — цінуйте стабільність і теплі почуття без зайвої драми.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Ваш організм просить уваги, тому не ігноруйте втому. Перевернута "Вежа" свідчить, що труднощі відступають, а старі проблеми нарешті втрачають силу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

День дарує фінансову стабільність і підтримку близьких. "Десятка Пентаклів" нагадує: справжнє багатство — у людях, яких ви любите, а не лише в гаманці.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператриця" (перевернута)

Сьогодні варто приділити увагу грошам і побутовим справам. Таро попереджають: можливі зайві витрати — будьте обережні, щоб не створити собі боргову пастку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Доля тимчасово ставить речі на паузу. Карта дня каже: це не відмова, а затримка, яка допоможе побачити нові шляхи — довіртеся ходу подій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ви випромінюєте впевненість і внутрішню силу. "Дев'ятка Кубків" обіцяє здійснення бажань, якщо ви чітко визначите, чого насправді прагнете.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

День може бути насиченим і навіть виснажливим. Але карти Таро заспокоюють: цей ритм недовгий, і всі ваші зусилля принесуть вагому винагороду.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Час відпустити ситуації, які більше не служать вам. Таро радять не боротись із тим, що вже минуло, а спокійно прийняти зміни.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Король Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути нестачу підтримки або уваги. Карта дня підказує: навчіться приймати лише ту поведінку, яку самі проявляєте — не дозволяйте іншим переходити ваші межі.

