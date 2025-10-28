Гороскоп по картам Таро на 28 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Вторник, 28 октября, обещает стать днем решений, вдохновения и важных подсказок от Вселенной. Одним знакам Зодиака карты Таро пророчат приятные сюрпризы и моральный подъем, а другим — напоминает об ответственности, расстановке приоритетов и заботе о себе.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 28 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Паж Мечей"

Сегодня вы почувствуете сильную тягу к знаниям и новым идеям. Но стоит не спешить — лучше слушать, чем говорить и уделить время обучению.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Этот вторник благоприятен для путешествий, планов и открытий. Однако карта дня подсказывает: перед тем как трогаться вперед, составьте четкий маршрут — спонтанность сегодня может подвести.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Ваш день наполнен новыми возможностями и идеями. Таро советуют: сначала разберитесь с важными документами, а потом смело беритесь за то, что вдохновляет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день гармонии в отношениях и спокойствия дома. Карта дня обещает приятные моменты рядом с близкими — цените стабильность и теплые чувства без лишней драмы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

Ваш организм просит внимания, поэтому не игнорируйте усталость. Перевернутая "Башня" свидетельствует, что трудности отступают, а старые проблемы наконец-то теряют силу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

День дарит финансовую стабильность и поддержку близких. "Десятка Пентаклей" напоминает: настоящее богатство — в людях, которых вы любите, а не только в кошельке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Императрица" (перевернутая)

Сегодня стоит уделить внимание деньгам и бытовым делам. Таро предупреждают: возможны лишние траты — будьте осторожны, чтобы не создать себе долговую ловушку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Судьба временно ставит вещи на паузу. Карта дня говорит: это не отказ, а задержка, которая поможет увидеть новые пути — доверьтесь ходу событий.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Вы излучаете уверенность и внутреннюю силу. "Девятка Кубков" обещает исполнение желаний, если вы четко определите, чего на самом деле хотите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

День может быть насыщенным и даже изнурительным. Но карты Таро успокаивают: этот ритм недолог, и все ваши усилия принесут весомое вознаграждение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Время отпустить ситуации, которые больше не служат вам. Таро советуют не бороться с тем, что уже прошло, а спокойно принять изменения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Король Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать недостаток поддержки или внимания. Карта дня подсказывает: научитесь принимать лишь то поведение, которое сами проявляете — не позволяйте другим переходить ваши границы.

