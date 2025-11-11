Гороскоп за картами Таро на 11 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Сьогодні, 11 листопада, карти Таро пророкують кожному знаку Зодіаку власний урок віри, терпіння та внутрішньої гармонії. Це день, коли інтуїція стає головним союзником, а випадковості — не випадкові.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 11 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні вибір стане ключем у стосунках чи роботі. Не дійте імпульсивно, дослухайтеся до власного серця: саме воно вкаже правильний шлях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Смерть"

Не бійтеся змін — вони ведуть до оновлення. Відпустіть старі прив'язаності, і життя віддячить новими можливостями.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви маєте всі інструменти, щоб втілити задумане. День сприятливий для чесних розмов, але лише тоді, коли ви говорите від серця, а не з бажанням довести правоту.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Суд"

11 листопада — час підбити підсумки. Старі образи зникають, якщо ви готові відпустити минуле та пробачити себе.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Ви випромінюєте впевненість, але не забувайте про м'якість. Справжня сила сьогодні у спокої та внутрішній рівновазі.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Самітник"

День для усамітнення і глибоких роздумів. Карта дня радить зупинитися, аби почути себе й не гнатися за чужими очікуваннями.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колісниця"

Ви готові рухатися вперед — не озирайтеся назад. Сьогодні доля перевіряє вашу цілеспрямованість і віру в себе.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператор"

Контроль — ваш козир, але сьогодні важливо не перетнути межу. Візьміть відповідальність, проте залишайте місце для гнучкості.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Повішений"

Здається, що події сповільнилися, але це не застій. Всесвіт дає паузу, щоб ви побачили ситуацію під іншим кутом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Диявол"

Остерігайтеся спокус і фінансових ризиків. Таро радять діяти розумно й не дозволяти емоціям керувати гаманцем.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Надія повертається — довіртеся потоку життя. День сприятливий для мрій, творчості та духовного очищення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Світ"

Завершується важливий цикл. Карта "Світ" говорить: 11 листопада ви відчуєте полегшення, коли приймете те, що вже віджило, і відкриєте серце новому.

