Гороскоп за картами Таро на 11 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 листопада 2025 за Таро
Сьогодні, 11 листопада, карти Таро пророкують кожному знаку Зодіаку власний урок віри, терпіння та внутрішньої гармонії. Це день, коли інтуїція стає головним союзником, а випадковості — не випадкові.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 11 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Закохані"
Сьогодні вибір стане ключем у стосунках чи роботі. Не дійте імпульсивно, дослухайтеся до власного серця: саме воно вкаже правильний шлях.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Смерть"
Не бійтеся змін — вони ведуть до оновлення. Відпустіть старі прив'язаності, і життя віддячить новими можливостями.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Маг"
Сьогодні ви маєте всі інструменти, щоб втілити задумане. День сприятливий для чесних розмов, але лише тоді, коли ви говорите від серця, а не з бажанням довести правоту.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Суд"
11 листопада — час підбити підсумки. Старі образи зникають, якщо ви готові відпустити минуле та пробачити себе.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сила"
Ви випромінюєте впевненість, але не забувайте про м'якість. Справжня сила сьогодні у спокої та внутрішній рівновазі.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Самітник"
День для усамітнення і глибоких роздумів. Карта дня радить зупинитися, аби почути себе й не гнатися за чужими очікуваннями.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Колісниця"
Ви готові рухатися вперед — не озирайтеся назад. Сьогодні доля перевіряє вашу цілеспрямованість і віру в себе.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Імператор"
Контроль — ваш козир, але сьогодні важливо не перетнути межу. Візьміть відповідальність, проте залишайте місце для гнучкості.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Повішений"
Здається, що події сповільнилися, але це не застій. Всесвіт дає паузу, щоб ви побачили ситуацію під іншим кутом.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Диявол"
Остерігайтеся спокус і фінансових ризиків. Таро радять діяти розумно й не дозволяти емоціям керувати гаманцем.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Зірка"
Надія повертається — довіртеся потоку життя. День сприятливий для мрій, творчості та духовного очищення.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Світ"
Завершується важливий цикл. Карта "Світ" говорить: 11 листопада ви відчуєте полегшення, коли приймете те, що вже віджило, і відкриєте серце новому.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро
Яким знакам Зодіаку усміхнеться фінансова удача з 10 по 16 листопада.
Кому зі знаків Зодіаку листопад принесе шанс виправити помилки.
Яким знакам Зодіаку слід уважно ставитися до здоров'я у листопаді.
Які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху в останній місяць осені.
Кому випаде унікальний шанс розпочати нове життя у листопаді.
Читайте Новини.LIVE!