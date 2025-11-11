Гороскоп по картам Таро на 11 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Сегодня, 11 ноября, карты Таро предсказывают каждому знаку Зодиака собственный урок веры, терпения и внутренней гармонии. Это день, когда интуиция становится главным союзником, а случайности — не случайны.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 11 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня выбор станет ключом в отношениях или работе. Не действуйте импульсивно, прислушивайтесь к собственному сердцу: именно оно укажет правильный путь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Смерть"

Не бойтесь перемен — они ведут к обновлению. Отпустите старые привязанности, и жизнь отблагодарит новыми возможностями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы имеете все инструменты, чтобы воплотить задуманное. День благоприятен для честных разговоров, но лишь тогда, когда вы говорите от сердца, а не с желанием доказать правоту.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Суд"

11 ноября — время подвести итоги. Старые обиды исчезают, если вы готовы отпустить прошлое и простить себя.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Вы излучаете уверенность, но не забывайте о мягкости. Настоящая сила сегодня в спокойствии и внутреннем равновесии.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

День для уединения и глубоких размышлений. Карта дня советует остановиться, чтобы услышать себя и не гнаться за чужими ожиданиями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесница"

Вы готовы двигаться вперед — не оглядывайтесь назад. Сегодня судьба проверяет вашу целеустремленность и веру в себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Император"

Контроль — ваш козырь, но сегодня важно не пересечь черту. Возьмите ответственность, однако оставляйте место для гибкости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Повешенный"

Кажется, что события замедлились, но это не застой. Вселенная дает паузу, чтобы вы увидели ситуацию под другим углом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дьявол"

Остерегайтесь соблазнов и финансовых рисков. Таро советуют действовать разумно и не позволять эмоциям управлять кошельком.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Надежда возвращается — доверьтесь потоку жизни. День благоприятен для мечтаний, творчества и духовного очищения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Мир"

Завершается важный цикл. Карта "Мир" говорит: 11 ноября вы почувствуете облегчение, когда примете то, что уже отжило, и откроете сердце новому.

