Гороскоп по картам Таро на 11 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 ноября 2025 по Таро
Сегодня, 11 ноября, карты Таро предсказывают каждому знаку Зодиака собственный урок веры, терпения и внутренней гармонии. Это день, когда интуиция становится главным союзником, а случайности — не случайны.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 11 ноября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Влюбленные"
Сегодня выбор станет ключом в отношениях или работе. Не действуйте импульсивно, прислушивайтесь к собственному сердцу: именно оно укажет правильный путь.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Смерть"
Не бойтесь перемен — они ведут к обновлению. Отпустите старые привязанности, и жизнь отблагодарит новыми возможностями.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Маг"
Сегодня вы имеете все инструменты, чтобы воплотить задуманное. День благоприятен для честных разговоров, но лишь тогда, когда вы говорите от сердца, а не с желанием доказать правоту.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Суд"
11 ноября — время подвести итоги. Старые обиды исчезают, если вы готовы отпустить прошлое и простить себя.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Сила"
Вы излучаете уверенность, но не забывайте о мягкости. Настоящая сила сегодня в спокойствии и внутреннем равновесии.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Отшельник"
День для уединения и глубоких размышлений. Карта дня советует остановиться, чтобы услышать себя и не гнаться за чужими ожиданиями.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Колесница"
Вы готовы двигаться вперед — не оглядывайтесь назад. Сегодня судьба проверяет вашу целеустремленность и веру в себя.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Император"
Контроль — ваш козырь, но сегодня важно не пересечь черту. Возьмите ответственность, однако оставляйте место для гибкости.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Повешенный"
Кажется, что события замедлились, но это не застой. Вселенная дает паузу, чтобы вы увидели ситуацию под другим углом.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дьявол"
Остерегайтесь соблазнов и финансовых рисков. Таро советуют действовать разумно и не позволять эмоциям управлять кошельком.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Надежда возвращается — доверьтесь потоку жизни. День благоприятен для мечтаний, творчества и духовного очищения.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Мир"
Завершается важный цикл. Карта "Мир" говорит: 11 ноября вы почувствуете облегчение, когда примете то, что уже отжило, и откроете сердце новому.
