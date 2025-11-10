Гороскоп за картами Таро на 10 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 листопада 2025 за Таро
Сьогодні, 10 листопада, карти Таро пророкують знакам Зодіаку час, коли старе руйнується, аби звільнити місце для нового. Для одних він стане моментом перезавантаження, для інших — точкою, після якої вже не можна буде жити по-старому. День обіцяє неочікувані відкриття, важливі розмови та внутрішні прозріння.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 10 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Вежа"
Цей день може принести раптову подію чи новину, яка все змінить. Не бійтеся перебудов — саме після руйнування починається справжнє оновлення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Смерть"
Понеділок стане символом завершення і початку нового циклу. Не чиніть опір змінам — вони відкриють шлях до кращого життя.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Сьогодні перед вами постане вибір, який не можна відкласти. Довіртеся інтуїції — саме вона підкаже правильний напрямок.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)
День може принести непередбачувані події. Не поспішайте діяти — спокій допоможе зрозуміти, чому все склалося саме так.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)
Не варто доводити свою цінність. Вас люблять і поважають просто за те, ким ви є — дозвольте собі бути собою.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Сьогодні ви можете отримати заслужене визнання. Не соромтеся приймати компліменти — ви дійсно заслужили увагу та похвалу.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Світ" (перевернута)
Деяка ситуація потребує завершення. Не залишайте справи відкритими — тільки закривши старе, ви зможете рухатися далі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)
Не ігноруйте внутрішній голос, навіть якщо хтось сумнівається у вас. 10 листопада варто відверто сказати про свої почуття — чесність зміцнить довіру.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Королева Мечів" (перевернута)
Ваші слова сьогодні мають силу, тому використовуйте їх обережно. Додайте трохи тепла й розуміння — і зможете знайти спільну мову навіть із найважчими людьми.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)
Не виснажуйте себе надмірною роботою. Таро радять дати тілу та розуму час на відпочинок — результат не втече.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Маг" (перевернута)
Сьогодні легко втратити віру у власні сили, але це лише тимчасово. Зупиніться, перегляньте свої дії — і знайдете новий спосіб рухатись уперед.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Справедливість"
Доля поставить усе на свої місця. Карта "Справедливість" обіцяє, що чесність і чисті наміри принесуть вам заслужену перемогу.
