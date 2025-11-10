Гороскоп за картами Таро на 10 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Сьогодні, 10 листопада, карти Таро пророкують знакам Зодіаку час, коли старе руйнується, аби звільнити місце для нового. Для одних він стане моментом перезавантаження, для інших — точкою, після якої вже не можна буде жити по-старому. День обіцяє неочікувані відкриття, важливі розмови та внутрішні прозріння.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 10 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може принести раптову подію чи новину, яка все змінить. Не бійтеся перебудов — саме після руйнування починається справжнє оновлення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Смерть"

Понеділок стане символом завершення і початку нового циклу. Не чиніть опір змінам — вони відкриють шлях до кращого життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні перед вами постане вибір, який не можна відкласти. Довіртеся інтуїції — саме вона підкаже правильний напрямок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

День може принести непередбачувані події. Не поспішайте діяти — спокій допоможе зрозуміти, чому все склалося саме так.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

Не варто доводити свою цінність. Вас люблять і поважають просто за те, ким ви є — дозвольте собі бути собою.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Сьогодні ви можете отримати заслужене визнання. Не соромтеся приймати компліменти — ви дійсно заслужили увагу та похвалу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Світ" (перевернута)

Деяка ситуація потребує завершення. Не залишайте справи відкритими — тільки закривши старе, ви зможете рухатися далі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Не ігноруйте внутрішній голос, навіть якщо хтось сумнівається у вас. 10 листопада варто відверто сказати про свої почуття — чесність зміцнить довіру.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Мечів" (перевернута)

Ваші слова сьогодні мають силу, тому використовуйте їх обережно. Додайте трохи тепла й розуміння — і зможете знайти спільну мову навіть із найважчими людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Не виснажуйте себе надмірною роботою. Таро радять дати тілу та розуму час на відпочинок — результат не втече.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Маг" (перевернута)

Сьогодні легко втратити віру у власні сили, але це лише тимчасово. Зупиніться, перегляньте свої дії — і знайдете новий спосіб рухатись уперед.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Справедливість"

Доля поставить усе на свої місця. Карта "Справедливість" обіцяє, що чесність і чисті наміри принесуть вам заслужену перемогу.

