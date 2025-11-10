Гороскоп по картам Таро на 10 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 ноября 2025 по Таро
Сегодня, 10 ноября, карты Таро предсказывают знакам Зодиака время, когда старое разрушается, чтобы освободить место для нового. Для одних он станет моментом перезагрузки, для других — точкой, после которой уже нельзя будет жить по-старому. День обещает неожиданные открытия, важные разговоры и внутренние прозрения.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 10 ноября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Башня"
Этот день может принести внезапное событие или новость, которая все изменит. Не бойтесь перестроек — именно после разрушения начинается настоящее обновление.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Смерть"
Понедельник станет символом завершения и начала нового цикла. Не сопротивляйтесь переменам — они откроют путь к лучшей жизни.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Сегодня перед вами встанет выбор, который нельзя отложить. Доверьтесь интуиции — именно она подскажет правильное направление.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)
День может принести непредсказуемые события. Не спешите действовать — спокойствие поможет понять, почему все сложилось именно так.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)
Не стоит доказывать свою ценность. Вас любят и уважают просто за то, кем вы есть — позвольте себе быть собой.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
Сегодня вы можете получить заслуженное признание. Не стесняйтесь принимать комплименты — вы действительно заслужили внимание и похвалу.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Мир" (перевернутая)
Некоторая ситуация требует завершения. Не оставляйте дела открытыми — только закрыв старое, вы сможете двигаться дальше.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)
Не игнорируйте внутренний голос, даже если кто-то сомневается в вас. 10 ноября стоит откровенно сказать о своих чувствах — честность укрепит доверие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Королева Мечей" (перевернутая)
Ваши слова сегодня имеют силу, поэтому используйте их осторожно. Добавьте немного тепла и понимания — и сможете найти общий язык даже с самыми трудными людьми.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)
Не изнуряйте себя чрезмерной работой. Таро советуют дать телу и разуму время на отдых — результат не убежит.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Маг" (перевернутая)
Сегодня легко потерять веру в собственные силы, но это лишь временно. Остановитесь, пересмотрите свои действия — и найдете новый способ двигаться вперед.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Справедливость"
Судьба поставит все на свои места. Карта "Справедливость" обещает, что честность и чистые намерения принесут вам заслуженную победу.
Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро
Кто из знаков Зодиака в ноябре достигнет вершин в финансовой сфере.
Кому выпадет уникальный шанс исправить ошибки.
Кто начнет новую жизнь в ноябре.
Кому из знаков Зодиака следует позаботиться о здоровье до конца осени 2025.
Какие сюрпризы готовит ноябрь каждому знаку Зодиака.
Читайте Новини.LIVE!