Гороскоп по картам Таро на 10 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сегодня, 10 ноября, карты Таро предсказывают знакам Зодиака время, когда старое разрушается, чтобы освободить место для нового. Для одних он станет моментом перезагрузки, для других — точкой, после которой уже нельзя будет жить по-старому. День обещает неожиданные открытия, важные разговоры и внутренние прозрения.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 10 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Башня"

Этот день может принести внезапное событие или новость, которая все изменит. Не бойтесь перестроек — именно после разрушения начинается настоящее обновление.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Смерть"

Понедельник станет символом завершения и начала нового цикла. Не сопротивляйтесь переменам — они откроют путь к лучшей жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня перед вами встанет выбор, который нельзя отложить. Доверьтесь интуиции — именно она подскажет правильное направление.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

День может принести непредсказуемые события. Не спешите действовать — спокойствие поможет понять, почему все сложилось именно так.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

Не стоит доказывать свою ценность. Вас любят и уважают просто за то, кем вы есть — позвольте себе быть собой.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Сегодня вы можете получить заслуженное признание. Не стесняйтесь принимать комплименты — вы действительно заслужили внимание и похвалу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Мир" (перевернутая)

Некоторая ситуация требует завершения. Не оставляйте дела открытыми — только закрыв старое, вы сможете двигаться дальше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Не игнорируйте внутренний голос, даже если кто-то сомневается в вас. 10 ноября стоит откровенно сказать о своих чувствах — честность укрепит доверие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Мечей" (перевернутая)

Ваши слова сегодня имеют силу, поэтому используйте их осторожно. Добавьте немного тепла и понимания — и сможете найти общий язык даже с самыми трудными людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)

Не изнуряйте себя чрезмерной работой. Таро советуют дать телу и разуму время на отдых — результат не убежит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Маг" (перевернутая)

Сегодня легко потерять веру в собственные силы, но это лишь временно. Остановитесь, пересмотрите свои действия — и найдете новый способ двигаться вперед.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Справедливость"

Судьба поставит все на свои места. Карта "Справедливость" обещает, что честность и чистые намерения принесут вам заслуженную победу.

