Гороскоп за картами Таро на 1 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 листопада 2025 за Таро
Перша субота листопада несе особливу енергетику перезавантаження. Карти Таро сьогодні говорять голосно — настав час дій, прозрінь і чесності з собою. Для когось 1 листопада стане початком нових знайомств, а для інших — моментом, коли доля перевіряє силу волі.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 1 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
Сьогодні вам варто відмовитися від бажання контролювати все навколо. "Трійка Пентаклів" підказує: успіх прийде через співпрацю та довіру.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)
У стосунках можливі напружені моменти — хтось може втрутитися у ваш особистий простір. Тримайте дистанцію та не дозволяйте третім особам впливати на ваші рішення.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Цей день наповнений гармонією та взаємною підтримкою. Ви можете відчути, що знайшли людину, якій можна довіряти серцем — навіть якщо це лише початок.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Диявол"
Сьогодні спокуси особливо сильні, але карта дня радить не піддаватися імпульсам. Уникайте ситуацій, які можуть втягнути у залежності чи емоційні ігри.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Ваш день буде яскравим і натхненним. Ви відчуєте прилив радості, впевненості й бажання діяти на власних умовах — і саме це принесе успіх.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)
Настав момент звільнитися від власних обмежень. Відкиньте звичні рамки — нестандартне рішення відкриє нові можливості вже сьогодні.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Дев'ятка Мечів"
Зайві тривоги лише відбирають у вас сили. Не тікайте від неприємних думок — зустрівши їх обличчям до обличчя, ви знайдете спокій.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)
1 листопада уважно слідкуйте за подіями — ви можете пропустити вигідну можливість. Не дійте на автопілоті: удача любить тих, хто в моменті.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)
Комунікація може бути непростою — можливі непорозуміння. Карта дня радить говорити чітко й уважно слухати, щоб уникнути зайвих конфліктів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)
Не поспішайте і не намагайтеся вирішити все силою волі. Таро радять у цю суботу зменшити темп і знайти баланс між зусиллям і спокоєм.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Можливе відчуття, що хтось не грає чесно. Пильнуйте свої інтереси, але не втрачайте віру — іноді стратегія і холодний розум важать більше за емоції.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Правосуддя" (перевернута)
У цю суботу ви можете зіткнутися з несправедливістю або неоднозначною ситуацією. Не шукайте помсти — краще зробіть висновки і дійте шляхетно, навіть якщо світ здається жорстким.
