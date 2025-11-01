Гороскоп за картами Таро на 1 листопада 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Перша субота листопада несе особливу енергетику перезавантаження. Карти Таро сьогодні говорять голосно — настав час дій, прозрінь і чесності з собою. Для когось 1 листопада стане початком нових знайомств, а для інших — моментом, коли доля перевіряє силу волі.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 1 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Сьогодні вам варто відмовитися від бажання контролювати все навколо. "Трійка Пентаклів" підказує: успіх прийде через співпрацю та довіру.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

У стосунках можливі напружені моменти — хтось може втрутитися у ваш особистий простір. Тримайте дистанцію та не дозволяйте третім особам впливати на ваші рішення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Цей день наповнений гармонією та взаємною підтримкою. Ви можете відчути, що знайшли людину, якій можна довіряти серцем — навіть якщо це лише початок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні спокуси особливо сильні, але карта дня радить не піддаватися імпульсам. Уникайте ситуацій, які можуть втягнути у залежності чи емоційні ігри.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Ваш день буде яскравим і натхненним. Ви відчуєте прилив радості, впевненості й бажання діяти на власних умовах — і саме це принесе успіх.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Настав момент звільнитися від власних обмежень. Відкиньте звичні рамки — нестандартне рішення відкриє нові можливості вже сьогодні.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Зайві тривоги лише відбирають у вас сили. Не тікайте від неприємних думок — зустрівши їх обличчям до обличчя, ви знайдете спокій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

1 листопада уважно слідкуйте за подіями — ви можете пропустити вигідну можливість. Не дійте на автопілоті: удача любить тих, хто в моменті.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)

Комунікація може бути непростою — можливі непорозуміння. Карта дня радить говорити чітко й уважно слухати, щоб уникнути зайвих конфліктів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Не поспішайте і не намагайтеся вирішити все силою волі. Таро радять у цю суботу зменшити темп і знайти баланс між зусиллям і спокоєм.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Можливе відчуття, що хтось не грає чесно. Пильнуйте свої інтереси, але не втрачайте віру — іноді стратегія і холодний розум важать більше за емоції.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Правосуддя" (перевернута)

У цю суботу ви можете зіткнутися з несправедливістю або неоднозначною ситуацією. Не шукайте помсти — краще зробіть висновки і дійте шляхетно, навіть якщо світ здається жорстким.

